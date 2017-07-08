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21:28 08.07.2017
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На Петровской косе прошел фестиваль «Жуков»
20:38
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20:32
СМИ: «Зенит» согласился заплатить «Сан-Паулу» 18 млн евро за защитника Родриго Кайо
20:28
На коллегии Минкульта обсудят концепцию развития РНБ
19:41
Запрещенные «ВКонтакте» и «Яндекс» вошли в пятерку самых посещаемых сайтов на Украине
19:29
Грузовик - разрушитель моста избавился от улик на месте преступления
19:12
Путин: У Киева остался один товар - русофобия
18:46
Легендарную колонну из Пальмиры воссоздали под Петербургом
18:37
Президент РФ объяснил, почему ему неинтересен диалог с Навальным
18:29
Путин: Трамп телевизионный сильно отличается от реального
17:59
Опрокинувшийся грузовичок «Петровича» перекрыл Мурманское шоссе
17:53
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17:45
Перенос балета Серебренникова объяснили плохой готовностью спектакля
17:04
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Вторая неделя июля принесёт в Петербург тепло и грозы
16:43
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16:23
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16:20
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16:09
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15:57
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15:20
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Жителей Васильевского напугали «Стрижи»
14:58
Никифоров поддержал эксперимент по введению криптовалюты в РФ
14:20
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14:11
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Песков отказался объяснить, почему Путин летел на G20 в обход стран НАТО
13:44
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В Петербурге – карнавал на реках и каналах
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08.07.2017 19:41

Запрещенные «ВКонтакте» и «Яндекс» вошли в пятерку самых посещаемых сайтов на Украине

Запрещенные на Украине «ВКонтакте» и «Яндекс» вошли в пятерку рейтинга самых посещаемых сайтов за июнь.

Об этом 8 июля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт Интернет-ассоциации Украины. Исследование проводила компания Factum Group Ukraine. В нем говорится, что первое место в рейтинге занимает Google, потом Youtube, Facebook, «ВКонтакте» и «Яндекс». На шестом месте — российская социальная сеть «Одноклассники». На девятом месте — Mail.ru.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ, вводящий дополнительные санкции в отношении российских физических и юридических лиц. Украинским провайдерам было запрещено предоставлять доступ к российским соцсетям, доменам и телеканалам, в том числе к сервисам Mail.ru и «Яндекса» и социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники».


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Новости компаний
Цифровой супермаркет КЕЙ
07.07.2017 08:00
Цифровой супермаркет КЕЙ на Марата, 8 открылся после реконструкции
3 июля состоялось торжественное открытие магазина цифровой техники КЕЙ по адресу м. Маяковская, ул. Марата, 8. Посетителей ожидало знакомство с супермаркетом нового формата и приятные сюрпризы от организаторов праздника.
КЕЙ
30.06.2017 10:30
КЕЙ рассказал, какой компьютер нужен для майнинга биткоинов
Рост курса цифровой валюты биткоин на прошедшей неделе вызвал и существенный рост спроса на майнинг – единственный способ получить биткоины бесплатно. Специалисты КЕЙ рассказали, как правильно выбрать компьютер для майнинга.
КЕЙ
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Эксперты КЕЙ пояснили, что такое биткоин и майнинг
В июне 2017 года цифровая валюта – биткоин выросла в цене на 10% и достигла максимальной отметки 2713.00 долларов, что спровоцировало небывалый рост внимания к новому виду денежных средств и инновационной системе платежей.
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