Запрещенные «ВКонтакте» и «Яндекс» вошли в пятерку самых посещаемых сайтов на Украине

Запрещенные на Украине «ВКонтакте» и «Яндекс» вошли в пятерку рейтинга самых посещаемых сайтов за июнь.

Об этом 8 июля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт Интернет-ассоциации Украины. Исследование проводила компания Factum Group Ukraine. В нем говорится, что первое место в рейтинге занимает Google, потом Youtube, Facebook, «ВКонтакте» и «Яндекс». На шестом месте — российская социальная сеть «Одноклассники». На девятом месте — Mail.ru.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ, вводящий дополнительные санкции в отношении российских физических и юридических лиц. Украинским провайдерам было запрещено предоставлять доступ к российским соцсетям, доменам и телеканалам, в том числе к сервисам Mail.ru и «Яндекса» и социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники».