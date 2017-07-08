Путин: У Киева остался один товар - русофобия

Украинские власти «успешно торгуют русофобией». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20.

«У них остался только один товар, которым они успешно торгуют, — русофобия. И еще они торгуют политикой разделения России и Украины, растаскивания двух народов и двух государств», — заявил президент 8 июля.

По словам Путина, «кому-то на Западе это нравится, кто-то считает, что нельзя ни в коем случае допустить сближения России и Украины на какой бы то ни было почве».

Он считает, что «это когда-нибудь закончится».

Также Путин заявил, что интересы российского и украинского народов совпадают, страны заинтересованы в развитии экономик.

«Интересы России и Украины, народов совпадают. Не совпадают интересы киевского руководства и некоторых заинтересованных политических кругов. Россия и Украина заинтересованы в развитии экономик», — сказал российский президент.

Также он отметил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом участие США в переговорах по Украине.

По словам Путина, уже назначен спецпредставитель администрации США по Украине, он будет заниматься вопросами урегулирования украинского кризиса на постоянной основе.