Легендарную колонну из Пальмиры воссоздали под Петербургом

Уменьшенную копию колонны царицы Зенобии установили в государственном музее-заповеднике «Царское Село» 8 июля. Воссоздать древний памятник, уничтоженный боевиками в Пальмире, помогли петербургские археологи.

Как сообщили «Фонтанке» в Институте истории материальной культуры (ИИМК) РАН, колонну восстановили благодаря трёхмерной модели Пальмиры, созданной специалистами учреждения. В её основе – десятки тысяч фотографий древнего города с земли и воздуха, которые в сентябре прошлого года привезли с собой петербургские исследователи. 3D-модель памятников, разрушенных террористами запрещённой в России ИГИЛ, должна помочь реставраторам восстановить утраченное. Колонна Зенобии представлена в качестве примера эффективности технологии.

Копия в два раза меньше разрушенного оригинала – он был десять метров в высоту, – но в остальном полностью повторяет сирийский памятник. Увидеть знаковый для Пальмиры памятник можно будет на выставке «Пальмира во времени и пространстве» в Царском Селе с 9 по 23 июля. Там же представят фотохронику разминирования сирийского города.

Ранее наше издание сообщало, что сапёры с риском для жизни выносили мины и снаряды на руках, чтобы не потревожить уцелевшие древности. При этом колоннам Зенобии ещё, можно сказать, повезло: благодаря хорошо сохранившимся блокам их можно было восстановить. Для этого обломки пронумеровали и «собрали» виртуально.

Сам памятник особенно ценен для Пальмиры – именно при царице Зенобии она достигла своего рассвета. Имя правительницы стало для последующих поколений символом всего самого прекрасного, что создала античность на землях Ближнего Востока.