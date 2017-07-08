Президент РФ объяснил, почему ему неинтересен диалог с Навальным

Диалог на президентском или правительственном уровнях интересен лишь с теми, кто предлагает конструктивные предложения. Об этом российский президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге 8 июля.

«Я считаю, что мы можем иметь диалог с людьми на президентском и правительственном уровне, которые предлагают конструктивную повестку дня, а если люди хотят только привлечь к себе внимание, то это неинтересно», — ответил Путин на вопрос американского журналиста о том, почему он не произносит имя оппозиционера Алексея Навального.

В середине июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подводя итоги прямой линии с Владимиром Путиным, говорил, что, по его мнению, в настоящий момент в России нет «конструктивных обращений» оппозиции к президенту.

Песков тогда рассказывал, что при подготовке к прямой линии «перелопатил изрядную долю» обращений граждан к президенту. «К сожалению, конструктивных предложений в этом огромном массиве я не нашел», — сказал он.

Пресс-секретарь тогда же пояснил, что понимает под конструктивными предложениями. «Вот вы делаете что-то в отношении детских пособий, я с вами не согласен <...> если бы я был на вашем месте, я проводил бы вот такую политику. Это была бы оппозиция Путину, именно конструктивная оппозиция», — пояснил Песков. Такую оппозицию президент готов воспринимать как своих «визави», подчеркивал Песков.