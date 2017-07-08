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08.07.2017 18:29

Путин: Трамп телевизионный сильно отличается от реального

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что личные взаимоотношения с его американским коллегой США Дональдом Трампом установлены, а «телевизионный Трамп» отличается от реального. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции по итогам саммита G20 в субботу, 8 июля.

«Что касается личных взаимоотношений, я считаю, что они установлены. Не знаю, как это прозвучит, но скажу так, как я это вижу: Трамп телевизионный очень сильно отличается от реального человека», — сказал Путин. Его слова передает ТАСС.

Он добавил, что президент США «конкретно абсолютно, абсолютно адекватно воспринимает собеседника, быстро достаточно анализирует, отвечает на поставленные вопросы либо на возникающие в ходе дискуссии какие-то новые элементы».

«Мне кажется, что если так мы будем строить отношения, как шла наша беседа вчера, то есть все основания полагать, что мы сможем хотя бы частично восстановить тот уровень взаимодействия, который нам нужен», — заключил Путин.

Встреча Путина и Трампа состоялась накануне и продолжалась более двух часов. По словам российского президента, он обсудил с Трампом вопросы кибербезопасности, борьбы с терроризмом, Сирию и Украину.

В свою очередь, ранее 8 июля Трамп назвал встречу с Путиным потрясающей.

 

 

Источник: "Лента.ру"


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