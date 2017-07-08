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08.07.2017 17:53

Число задержанных агитаторов за Навального в Москве достигло 51

До 51 человека выросло число задержанных волонтеров московского штаба Алексея Навального 8 июля. Ранее сообщалось о 31 задержанном за раздачу агитационных материалов в столице.

Как сообщил «Медузе» глава штаба Навального Николай Ляскин, всего на акцию в Москве зарегистрировались около тысячи волонтеров, которые раздают агитацию на 200 точках.

Справка:

8-9 июля штабы в поддержку Алексея Навального в российских города проводят агитационную кампанию (так называемый Большой субботник). В Иркутске были задержаны четверо волонтеров, их обвиняют в агитации вне агитационного периода.

Во многих городах полиция за несколько дней перед акцией изъяла у активистов агитационные материалы. В ряде городов полицейские устраивали в штабах обыски под разными предлогами, в других материалы изымались в отделениях транспортной компании, услугами которой воспользовался штаб Навального для доставки материалы в регионы.

Оппозиционер Алексей Навальный объявил о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году. В настоящий момент он не может быть зарегистрирован кандидатом из-за судимости по делу «Кировлеса», однако Навальный говорит, что намерен добиться своего участия.


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