Перенос балета Серебренникова объяснили плохой готовностью спектакля

Директор Большого театра Владимир Урин объяснил, почему перенесли премьеру балета «Нуреев» Кирилла Серебренникова. Как заявил руководитель театра, решение продиктовано плохой готовностью спектакля.

8 июля на Youtube появилась видеозапись, на которой Урин объясняет это решение. По его словам, «на сегодняшний день в том виде, в каком находится спектакль, показывать его на сцене Большого театра нельзя». Он добавил, что для завершения спектакля, нужен «как минимум еще месяц», но этого времени у театра нет.

Глава Большого театра уточнил, что спектакль переносится на сезон-2018/2019. Такое решение он объяснил тем, что план на предстоящий сезон уже полностью сформирован. Он подчеркнул, что решение о переносе не было продиктовано третьими лицами, а принималось вместе с режиссером Кириллом Серебренниковым и хореографом Юрием Посоховым.

Урин также рассказал, что работа Серебренникова оказалась сложнее, чем предполагалось. Он подчеркнул, что за оставшееся время всех проблем с постановкой невозможно будет решить.

«Смотришь на сцену и понимаешь, что за оставшиеся два-три дня изменить эту картину невозможно. Большой театр не имеет права, не закончив, не завершив спектакль, выходить на зрителя», — цитирует Урина «Дождь».

Напомним, сегодня стало известно, что Большой театр перенес премьеру балета «Нуреев». Постановка была запланирована на 11 июля. Однако его перенесли на неопределенный срок.