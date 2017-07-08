Зачем Путин и Трамп встречались на Эльбе

Итогами встречи в Гамбурге стали признание Америкой российского военного присутствия в Сирии и рождение новой сферы сотрудничества – кибербезопасности. Важность этих новостей, говорит главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов, до конца ещё не осознана.

Гамбург, где в пятницу, 7 июля, в рамках саммита G20 впервые в новейшей истории жали друг другу руки президенты России и США, стоит на реке Эльбе. Лидеров «большой двадцатки» водили в Эльбскую филармонию слушать «Оду к радости» Бетховена, ставшую гимном Евросоюза. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа была такой долгожданной, её так мучительно согласовывали на протяжении полугода, что казалось – пускай уже просто встретятся, а уж о чём с Америкой договариваться – вопрос второй. И действительно, когда главные дипломаты двух стран огласили итоги переговоров, стало ясно, что самыми большими событиями дня так и остались погромы, устроенные гамбургскими антиглобалистами, и заточение Мелании Трамп в гостинице из-за уличных демонстраций. Америка не отменила санкций, Россия не отдала на усыновление сирот. Но пока президенты встречались «на полях» саммита, «за полями» и случилась главная сенсация. Это «Фонтанке» объяснил главный редактор сайта carnegie.ru, в прошлом – дипломат, Александр Баунов.

- Александр, эта первая очная беседа Путина и Трампа – какой она дала результат? Стоило её так долго и мучительно ждать и анонсировать?

– Во-первых, само по себе ожидание встречи Путина и Трампа превратилось в мучительно зависший сюжет, который уже пора было заканчивать. Он висел грузом ожидания насмешек и обвинений. Прежде всего – для Трампа, хотя и для Путина это тоже слишком затягивалось. Начиналось-то всё с того, что Трамп будто бы – президент, способный перевернуть страницы, обновить отношения. Пора было уже хоть что-то продемонстрировать, иначе Путин оказывался в нелепом положении. Он же как-то симпатизировал Трампу, давал понять, что тот – не Хиллари, что для России это лучше. И что же, Путин ошибался? В общем, эта подвешенная ситуация начинала угнетать обоих. Откладывать дальше можно было только в том случае, если бы кто-то из них вообще не приехал на «двадцатку». Туда ведь можно послать и второе лицо, никто не обязывает ехать. Но если бы встреча не произошла даже сейчас, это продолжало бы работать против обоих.

- Почему надо было ждать саммита «двадцатки», чтоб это случилось?

– Они явно избегали специально организованных двусторонних переговоров. А тут у обоих такое «алиби», по крайней мере – у Трампа: мы же, мол, не специально, ничего личного, все на «двадцатке» встречаются.

- За это время Трамп встретился с двадцатью шестью лидерами государств. К семерым сам ездил, остальных принимал в Белом доме…

– Так ни одного из этих двадцати шести лидеров дома не обвиняют в том, что у него есть на Трампа компромат. Или в том, что он вмешивался в американские выборы. И в том, что если бы не он, то был бы в Америке другой президент. Что он развязал пропагандистскую войну. И в том, что Трамп – изменник в его пользу. Может быть, реальных оснований для этого и мало, но такими обвинениями полно американское общественное пространство. Для Трампа это большая проблема.

- Что это за формат такой – встреча ради встречи? Неужели президентам России и США до такой степени не о чем было говорить, что полгода пришлось оттягивать просто личное знакомство?

– Нет, это не было встречей ради встречи. То есть она могла ею стать, и это было бы тоже нормально. И Трамп как человек неопытный в вопросах международной дипломатии, стараясь избежать подозрений, именно такой её и объявил: просто встречей ради знакомства. Он же заявил максимально короткий формат, его команда отвела на всё полчаса. Сказать меньше было бы совсем неприлично, меньше – это была бы та самая встреча «на ногах», о которой тоже говорили. Однако в результате это дало обратный эффект: если ты заявляешь полчаса, а в действительности проходит почти два с половиной, это значит, что собеседник тебя увлёк, ты не устоял перед его чарами. Если ты говоришь, что тебе достаточно короткого разговора, а тебе навязывают долгий, это значит, что тебя в него втянули.

- Если это не было встречей ради встречи, что они обсуждали все два часа?

– Как я понимаю, стороны с самого начала предполагали, что разговор может выйти продолжительный, и на такой случай у них была подготовлена особая повестка. И к окончанию встречи они приурочили подписание соглашения о перемирии на юге Сирии и о создании там зон безопасности.

- О перемирии в Сирии невозможно договориться просто двум президентам при встрече «на полях». Как минимум, потому, что в войне участвует ещё масса сторон. В документе упомянуты сама Сирия, Иордания, Израиль, Иран и другие. Путин и Трамп ехали с общей «домашней заготовкой»?

– Конечно, это не уровень встречи президентов. И я не хочу сказать, что они там сели и за пару часов определили зоны безопасности в Сирии. Это рабочее соглашение о каких-то новых правилах на местности. Но подготовили его так, чтобы объявить одновременно с первой встречей президентов.

- Договорённостей по Сирии уже было немало. Почему именно эту решили преподнести таким способом?

– Здесь есть новые моменты. Там сказано, например, что российская военная полиция патрулирует зоны безопасности, в частности – одну из них, южную. Утечка о российской военно-полицейской операции на местности в Сирии была ещё утром в пятницу в Daily Beast, и на этот раз их утечка оказалась верной. Кроме того, Россия и США создали группу по кибербезопасности. То есть фактически открыли новое направление в межгосударственных переговорах. До этого никаких официальных переговоров о кибербезопасности между Россией и США не шло. Представьте: сначала каждая страна создаёт атомную бомбу, а потом они садятся и договариваются, что сделать, чтобы её не применить. Здесь примерно та же история: каждая страна наращивает возможности навредить другой в сетях, а когда кто-то частично пускает это в ход, становится ясно, что зашло всё довольно далеко, что это опасно, надо разговаривать.

- А уже кто-то признался, что пускал в ход свои «кибервозможности»?

– Фактически само создание комиссии по кибербезопасности может толковаться американцами так, что русские, мол, согласились: какая-то хакерская активность, какие-то вредоносные действия могли быть. И не со стороны неких третьих стран. Лавров подал это так, что Путин всё по-прежнему отрицал, а Трамп принял его позицию к сведению. По словам Тиллерсона, Трамп настаивал, что Россия применяла свои кибервозможности против американских целей, что американский народ этим крайне обеспокоен. Но главное, что стороны признали существование такого оружия и пришли к тому, что об этом надо разговаривать. А это новый момент.

- Оба пункта выглядят так, будто Путин уступил Трампу. Хакерские атаки, например, – это то, о чём в последнее время говорили как раз США, а мы только отшучивались.

– Ничего подобного. Ещё при Обаме у России была позиция за общее соглашение о безопасности в киберпространстве. Было такое предложение – договориться об этом примерно так же, как по климату, разработать какие-то рамочные правила безопасности. Но тогда Обама не стал ввязываться в эти переговоры.

- А по Сирии? Разве не было разговора о том, что это единственное, что может Путин предложить Трампу в случае «торга»?

– Ну, в соглашении, во всяком случае, много того, что не понравилось бы сенаторам и журналистам из числа критиков Трампа. Во-первых, вовлечён Иран. И главное – договорились, что Россия разворачивает на этой местности свои войска, чтобы патрулировать территории, освобождённые от террористов, и те, где прекращаются боевые действия между Асадом и оппозицией. Понятно, что делать это Россия будет не только в интересах людей, живущих там, но и в интересах правительства Асада. То есть российские войска, конечно, не должны дать войскам Асада захватывать то, чего те ещё не захватили, но они же должны не пустить на эти территории террористов. И они же не пустят и «умеренных исламистов» из числа противников Асада. То есть России тут доверяют как посреднику и как некой силе, способной контролировать армию Асада, говорить – туда не ходите, потому что так мы договорились. И всё это вместе означает, что российская военная операция в Сирии все-таки признана частью общей войны с терроризмом. Российское присутствие в Сирии, вызывавшее до сих пор исключительно недовольство, не то чтобы легитимируется, но это соглашение закрепляет за ним некие законные цели и действия. Это вообще-то почти сенсация: Америка соглашается с тем, что российские военно-полицейские силы развёрнуты в Сирии.

- Что «отдала» Россия за это сенсационное признание?

– Это не тот случай, когда нужно что-то «отдавать». Так себе «шоколадка». Вообще-то придётся посылать людей в опасный регион, это дополнительная ответственность, бремя, расходы…

- Вот я как раз об этом: не значит ли всё это, что Америка использует Россию для участия в наземной операции, потому что ей, Америке, это давно требуется, а своих военных жалко?

– В некоторой степени это и есть участие в наземной операции. Но очень ограниченное. Это, конечно, не значит, что из ограниченного оно не может вырасти в безграничное, тут всё зависит от того, какой будет натиск. Необязательно же все сдадутся сразу. Если начнут сильно давить – да, придётся увеличивать контингент.

- Если начнут давить, то погибать будут российские военные, а не американские?

– С одной стороны, эта часть юга Сирии довольно спокойная. Там более или менее понятно, что чьё, чтобы стороны не начали перетягивать территории. Это не самый опасный участок Сирии. С другой стороны – да. Но Кремль ведь хочет легитимировать своё присутствие в Сирии? Он хочет признания в качестве союзника Запада в войне с терроризмом?

- И готов за это платить «пушечным мясом»?

– Американцы тоже посылают своё «пушечное мясо».

- Они-то как раз своих солдат берегут, они для этого с курдами задружились.

– Сейчас на Ближнем Востоке американских солдат гораздо больше, чем российских. А Россия хочет сделать так, чтобы большая часть Сирии, по крайней мере, стала зоной её ответственности. И чтобы наша война в Сирии стала частью общей войны с терроризмом. Чтобы Россия и Америка координировали действия и признавали полезность друг друга в общем деле. Без восторгов, без какого-то безумного «братства по оружию», но чтобы была какая-то форма союзничества.

- Как вы рассказываете – просто новая грандиозная внешнеполитическая победа Путина.

– Не такая уж грандиозная. Никаких слов про союзничество, про «коалицию коалиций» в соглашении нет. Но это некоторое признание факта, что в Сирии есть Асад, у него сильная армия, он не проиграл войну. И, видимо, не проиграет её и дальше. Он – союзник России, и они вместе воюют с разными исламистами. Включая и тех, с кем воюют и американцы.

- Американцы больше не будут требовать ухода Асада как обязательного условия победы демократии в Сирии? Они не хотят посадить на его место кого-то из оппозиции?

– Гражданская война в Сирии всем страшно надоела. Американцам надоели и их собственные союзники. Надо же быть совсем дураками, чтобы не видеть: бегают разные бородатые люди в чалмах и кричат, что воюют за демократию. Вот эти «демократы» им надоели ужасно. Они же в провинциях Идлиб и Дераа не построили Великобританию, у них же выборы свободные не проходят? Нет, у них там свой режим – довольно малоприятный. В Идлибе курить нельзя. Зачем американцам эти «демократы»? Им нужно, прежде всего, войну прекратить. А у России есть технические и военные возможности, чтобы на определённых территориях её действительно прекратить. Можно этого факта не признавать, но американцы его признали. Это разумно. И признание этого факта они подгадали ко встрече Путина и Трампа.

- Может, после этой встречи и Трампа на родине признают крупным политическим деятелем, способным на такой смелый шаг?

– Во всяком случае, пока я не вижу в американской прессе какой-то страшной критики по поводу этого решения. Может быть, оно ещё не дошло до всех американских журналистов и политиков. Но я уже разговаривал с журналистами, которые признают, как минимум, новизну такого шага.

- Если Россия и США так готовились к Гамбургу, так подгадывали под неё соглашения, тогда что означало заявление Трампа за сутки до эпохальной встречи?

– Вы имеете в виду его речь в Польше?

- Да-да: о дестабилизирующей роли России как раз в Сирии. Если бы что-то подобное сказал Обама, мне кажется, Путин бы самолёт развернул и никуда не полетел, а тут – мы это всё проглотили, не моргнув.

– Да тут не только это проглотили. Тут проглотили много такого, чего Обама никогда себе и не позволял.

- Вы часом не о поставках газа?

– Нет, я о том, что Штаты разбомбили военную базу в Сирии, и чуть не на следующий день Тиллерсон приехал в Москву, встречался с Путиным, ему не отказали в визите. Ну, да, теперь в России исходят из того, что администрация молодая, они вынуждены лавировать, что ж мы будем сразу их отталкивать, мало ли что он сказал полякам, мы же понимаем, что нужно сказать, чтобы поляки тебя любили, и так далее. Вот как-то так в Кремле на это реагируют. Из совершенно прагматических соображений.

- Обаме любую ерунду припоминали, а Трамп на святое покусился: объявил в Польше, что хочет заместить в Европе российский газ американским. Разве не преступные планы?

– А что, есть какие-то способы этому помешать? Если Евросоюз захочет покупать чей-то газ вместо российского, он это и будет делать. Если будет техническая возможность. С другой стороны, Трамп ведь не только полякам, он и немцам говорит: покупайте у нас газ, раз вы наши союзники, а не у русских. Такая вот конкуренция. Ну, мы же в России сами хотели мир сильных лидеров и сильных самостоятельных государств. Вот одна из его черт.

- В общем, понравились президенты друг другу, раз не могли два часа расстаться, да?

– Вот понравились или нет – этого я не могу сказать. Продолжительность разговора никак об этом не говорит. Тиллерсон сказал, что понравились. Но очевидно, что не поссорились. Даже если Трамп Путину категорически не понравился, Путин об этом всё равно не скажет. Зачем же отталкивать человека.

- Как эта встреча повлияет на будущие отношения государств?

– Конечно, взаимодействовать будет теперь проще. Хотя бы потому, что позади этот зависший сюжет с первой встречей. Теперь можно организовать уже большие двусторонние переговоры. Не «на полях», а просто где-нибудь в нейтральной столице.

- А в гости друг к другу всё равно нельзя? По-прежнему?

– Можно, но пока не позвали. Если бы кто-то кого-то пригласил, об этом объявили бы Лавров с Тиллерсоном: мол, обменялись приглашениями. Пока, видимо, не обменялись. Пока вообще-то у нас и послов друг у друга нету, в обеих странах сидят «и.о.».

- Перед этой встречей многие вспоминали Рейкьявик – переговоры Горбачёва с Рейганом…

– Ну, тогда ни о какой взаимной симпатии между лидерами вообще речи не было, Рейган был к началу контактов совсем враг. А Путин исходит из того, что Россия – враг для противников Трампа, а не для самого Трампа, который как раз способен на манёвры, но действует в очень тяжёлых политических условиях.

- Довольно удобно, когда реагировать на колкости невыгодно.

– Да, все его резкости списываются на необходимость маскировки перед Конгрессом, перед «фейк-ньюс-медиа», перед разными союзниками. В целом это значит, что исходные позиции получше, чем были перед Рейкьявиком.

- Зато после Рейкьявика пошла к концу «холодная война». Может, и теперь наступит потепление в отношениях России и США?

– Многое зависит от того, отстанут ли от Трампа с расследованием его связей с Россией. Пока он в такой ситуации, что лишние 15 минут, проведённые с Путиным, уже измена. Вы хотите, чтобы он делал ещё и какие-то уступки? Пока непонятно, может ли в этой ситуации быть какое-то потепление.

Беседовала Ирина Тумакова, «Фонтанка.ру»