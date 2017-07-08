На саммите G20 с акцией "Надоел" выступила оппозиция из Петербурга

С акцией протеста выступила "Открытая Россия" недалёко от выставочного центра, где проходит "Группа двадцати" в Гамбурге.

Как сообщают представители "Открытой России" 8 июля, оппозиционеры из Петербурга и Пскова вышли на улицу немецкого города с плакатом "Надоел" и фотографиями президента Владимира Путина, премьера Дмитрия Медведева, Рамзана Кадырова и министра культуры Мединского.

Напомним, лидеры России, Франции и Германии уже обсудили в рамках форума проблемы реализации Минских договоренностей; Владимир Путин провел 2-часовую встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом, а также поговорил с турецким лидером Эрдоганом о Сирии.

Справка: В Петербурге, как и в десятках городах страны, акция "Надоел" прошла 29 апреля. В Северной столице несогласных готовы были готовы разгонять 760 полицейских, в том числе 350 сотрудников ОМОН и 200 военных. 72 человека получили протоколы об административном правонарушении за участие в митинге. Организатором мероприятия выступило движение Михаила Ходорковского "Открытая Россия".