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«Фонтанка» за 60 секунд — 7 июля
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08.07.2017 16:53
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Вторая неделя июля принесёт в Петербург тепло и грозы

Погода ненадолго позволит петербуржцам насладиться летом. По обещаниям синоптиков, в начале следующей недели воздух прогреется до +26, но уже к её середине на город обрушатся ливни.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии, 10 июля горожан ждёт переменная облачность и 24 градуса тепла при слабом ветре. Во вторник, 11 июля, прогнозируют всё то же отсутствие осадков и до +26, обещая, что слабый юго-восточный ветер лишь немного усилится к вечеру.

Идиллия закончится в среду, 12-го, когда через город на Неве пройдёт атмосферный фронт. Он, как рассказали эксперты, прольётся грозовыми ливнями, но холодов с собой не принесёт – столбик термометра не опустится ниже +20.

 

 


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