Более 200 человек проплыли по реками и каналам Петербурга в первый день фестиваля «Фонтанка-SUP»

В первый день международного фестиваля «Фонтанка-SUP» по рекам и каналам Петербурга проплыли более 200 человек, многие из которых облачились в красочные костюмы. А пока любители соревновались в том, чей образ больше понравится зрителям на набережных и мостах, для спортсменов был проведен первый в России Кубок по SUP-серфингу.

В соревновании приняли участие участие 29 спортсменов: 21 мужчина и 8 женщин. А сразу после заплыва выбрали «Мисс-SUP».

В этом году победители среди непрофессиональных SUPеров определялись по следующим номинациям: «Лучший костюм», «Лучшее оформление доски», «Самое вдохновляющее выступление» (номинация при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города», реализуемой Газпром нефтью).

Любители проплыли 10 км по следующему маршруту: через Крюков канал по реке Фонтанке под Измайловским, Обуховским, Горсткиным, Семеновским, Лештуковым мостами, под мостом Ломоносова, Аничковым мостом, мостом Белинского, Пантелеймоновским мостом, самые отчаянные обогнули Летний сад по Неве и по Лебяжьей канавке — затем все вернулись по Фонтанке к точке старта.

На причале Фаберже SUP-парад торжественно принял почетный адмирал фестиваля. В этом году им стал любимый «митёк» Петербурга Дмитрий Шагин. Адмирал похвалил всех участников за силу духа и творческий подход. «Фестиваль «Фонтанка-SUP» продолжает традицию, заложенную еще Петром I, - сказал адмирал Шагин «Фонтанке». – Это настоящий петербургский карнавал».

На всем пути следования на главных мостах выступали артисты — пионеры, клоуны и самая настоящая гипсовая «девушка с веслом», которая весьма бодро перетаскивала от одного моста до другого не только весло, но и собственный постамент. Ритм задавали артисты барабанного шоу. А волонтеры опрашивали петербуржцев и гостей города, какие карнавальные костюмы и падлборды впечатлили их больше всего. По результатам этого самого демократичного голосования и определили номинантов в конкурсах «Лучший костюм» и «Лучшее оформление доски».

По итогам народного голосования первое место за лучший костюм присудили Синему Динозавру. Доисторический монстр в исполнении Кирилла Анисимова получил памятную статуэтку девушки с веслом и сертификат на 100 000 рублей от Северо-Западного банка «Сбербанк России» из рук директора по маркетингу и коммуникациям Марины Андреевой. От компании «Формула теннис хоккей», организатора международных мужских и женских теннисных турниров в Санкт-Петербурге, Динозавру вручили сертификат на посещение финалов международного теннисного турнира St. Petersburg Open 2017. Финалы пройдут на кортах «Сибур Арены» 24 сентября 2017 года. Кроме того, Динозавр, который рухнул в воду под Аничковым мостом, но все же нашел в себе силы снова взобраться на доску и прийти к финишу, победил в номинации «Самое впечатляющее выступление» от «Газпром нефти». Приз в этой номинации — две SUP-доски и индивидуальный SUP-тур на две персоны в Выборг.

Второе место за лучший костюм досталось победителям прошлого года — Пчелам (Ольга Оксенич и Ольга Дворянкина). Девушки получили призы – незабываемые подарки-впечатления от компании «Эмпрана» и подарочный сертификат от магазина спортивных товаров Radical Sport. А третье место заняла весёлая компания из трех Бабок-Ёжек и Богатыря в сверкающей кольчуге (Юлия Берги, Татьяна Лаврентьева, Лидия Балакина, Любовь Комарова), которые прошли всю дистанцию на многоместном биг-сапе и уже знакомы аудитории «Фонтанки» как победители конкурса видеороликов «Золотая скрепка». За новую победу они получили сертификат от магазина спортивных товаров Radical Sport. Кстати, третье место за лучшее оформление доски — и еще один сертификат от магазина спортивных товаров Radical Sport – досталось тоже им. Второе место в этой номинации занял Огородник с косой, самым настоящим забором-плетнем и корзинкой фермерской снеди (Сергей Глухов, призы – незабываемые подарки-впечатления от компании «Эмпрана» и подарочный сертификат от магазина спортивных товаров Radical Sport). А первый приз за лучшее оформление выиграла «доска с мопсом». Мопс по имени Купер сразил публику наповал своей невозмутимостью — а это, между прочим, был его первый заплыв. Хозяйке героя, Елене Кашаба, вручили сертификат на 100 тысяч рублей от Северо-Западного банка «Сбербанк России» и, конечно же, от компании «Формула теннис хоккей» сертификат на посещение финалов международного теннисного турнира St. Petersburg Open 2017.

Все без исключения победители получили памятные вымпелы, которые можно передать по наследству или в краеведческий музей.

Напомним, что международный фестиваль «Фонтанка-SUP» проводится в Петербурге второй раз. В этом году в фестивальном заплыве приняли участие свыше 200 человек.

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Фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017» под девизом «В Питере – плыть» пройдет 8 и 9 июля. В рамках фестиваля состоятся этапы Кубка России по SUP-серфингу на длинную и короткую дистанции.

Сайт фестиваля SUP-серфинга «Фонтанка-SUP – 2017»

Регистрация продолжается!

Подробнее о программе фестиваля на страницах «Фонтанки».

Кто нас поддерживает:

Фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017» проходит в рамках Санкт-Петербургской морской ассамблеи, организованной комитетом по развитию туризма СПб. Музыкально-развлекательная программа – при поддержке комитета по культуре СПб.

Помощь в организации и проведении мероприятия оказывают наши партнеры.

Генеральный партнер Фестиваля «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) – ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового телевидения, цифровых сервисов и мобильных приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции, ИТ-решений в области системной интеграции, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений и электронного документооборота.

Официальный партнер Фестиваля Торгово-Промышленная Компания «VICTORIA STENOVA», компания разрабатывает дизайны обоев и производит их на ведущих европейских и российских фабриках.

Финансовый партнер Фестиваля – Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк».

Партнерами Фестиваля являются:

– школа САП-сёрфинга «Onego Surfing»;

– «Петербургский мельничный комбинат» – компания по производству и реализации овсяных хлопьев, самое современное предприятие в России по производству овсяных и злаковых хлопьев. Овсяные хлопья ТМ «Ясно солнышко» – ежегодный победитель конкурсов по оценке качества продукции, в частности в рамках международных выставок Продэкспо и WorldFoodMoscow, лауреат премии «100 лучших товаров России»;

– всесезонный центр пляжного спорта «Песок». «Песок» – это новая крытая спортивно-развлекательная площадка с песчаным покрытием для пляжного спорта и других мероприятий;

– Компания «ТАЙМ ТРИАЛ» – петербургский производитель и экспортер изделий из ПВХ для спорта и активного отдыха;

– официальный дилер Volkswagen в Санкт-Петербурге компания «Нева-Автоком»; компания «Нева-Автоком» является первым и старейшим официальным дилером Volkswagen в Санкт-Петербурге;

– GORILLAPARK– это парк активного отдыха для детей и взрослых! Уникальный комплекс заданий, приключений и аттракционов различного уровня сложности от экстрима до лабиринта!

– группа компаний безопасности «Борс» – частное охранное предприятие;

– парк активного отдыха «КингВинч» – это парки вейкбординга, скейтбординга, прыжков на батуте и скалолазания;

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