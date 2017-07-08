В штабе Навального заявили о задержании 31 волонтера в Москве

31 волонтер московского штаба Алексея Навального задержан в столице 8 июля. Сторонники оппозиционера участвовали в раздаче агитационных материалов.

Об этом «Медуза» сообщает со ссылкой на главу штаба Навального Николай Ляскин. Кроме того, корреспондент издания лично видел задержание двоих активистов в районе «Библиотеки имени Ленина» и еще одного около «Арбатской». По его словам, у станций метро в центре города дежурят полицейские в бронежилетах и стоят автозаки.

8-9 июля штабы в поддержку Алексея Навального в российских города проводят агитационную кампанию (так называемый Большой субботник). В Иркутске были задержаны четверо волонтеров, их обвиняют в агитации вне агитационного периода.

Во многих городах полиция за несколько дней перед акцией изъяла у активистов агитационные материалы. В ряде городов полицейские устраивали в штабах обыски под разными предлогами, в других материалы изымались в отделениях транспортной компании, услугами которой воспользовался штаб Навального для доставки материалы в регионы.

Оппозиционер Алексей Навальный объявил о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году. В настоящий момент он не может быть зарегистрирован кандидатом из-за судимости по делу «Кировлеса», однако Навальный говорит, что намерен добиться своего участия.