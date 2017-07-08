Опоздавший на переговоры в Гамбурге президент Франции извинился перед Путиными
Двусторонняя встреча главы РФ Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона на полях саммита G20 началась с извинений последнего. Путин над опоздавшим пошутил.
Как сообщает 8 июля Lenta.ru, президент России прождал своего французского коллегу двадцать минут. Эммануэль Макрон объяснил вынужденную задержку затянувшимся обсуждением климата и попросил у Путина прощения.
«Надеюсь, что теперь климат будет лучше, — цитирует шутливый ответ президента РИА Новости. — Пообсуждали, и все будет хорошо».
Перед тем как приступить к официальной части двусторонней встречи, Макрон подтянул носки. Жест президента Франции попал в объективы аккредитованных на мероприятие журналистов.
Между тем, накануне Владимиру Путину и самому пришлось извиняться. Накануне из-за долгой встречи с Дональдом Трампом он, по данным СМИ, почти на час запоздал на переговоры с премьером Японии Синдзо Абэ и начал общение с извинений от своего имени и от лица американского лидера.