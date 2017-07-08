В Петербурге выбрали «Мисс SUP» в костюме Евы

Победительницей конкурса «Мисс SUP-2017» в рамках международного фестиваля «Фонтанка-SUP» стала Татьяна Мокеева. Ее фото в группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте» набрало 210 лайков.

В ходе награждения Татьяна, отвечая на вопрос ведущего о том, как она выглядела на фото, отметила, что она была «в костюме Евы», чем вызвала ажиотаж среди публики. Подпись под фото не менее интригующая: «Мой любимый гладиатор».

Девушка получила призы: незабываемый подарок-впечатление от компании «Эмпрана» и сертификат от магазина спортивных товаров Radical Sport. Кроме того, компания «ФОРМУЛА ТЕННИС ХОККЕЙ», организатор международных мужских и женских теннисных турниров в Санкт-Петербурге, подарила победительнице сертификат на посещение финалов международного теннисного турнира St.Petersburg Open 2017. Финалы пройдут на кортах «Сибур Арены» 24 сентября 2017 года.

Второе место досталось Елене Семеновой, которая прошла 8-километровую дистанцию фестиваля в костюме в стиле стим-панк. На фото Елена предстала практически в образе спецагента, чем, видимо, покорила сердца пользователей Интернета — 138 лайков. Девушка также получила незабываемый подарок-впечатление от компании «Эмпрана».

Третье место досталось Анастасии Павловой. Ее две фотографии набрали только 9 и 7 лайков, зато девушка вышла на дистанцию фестиваля и проплыла ее — а это было основное условие участия в конкурсе. Номинантке достался сертификат от магазина спортивных товаров Radical Sport.

Напомним, что международный фестиваль «Фонтанка-SUP» проводится в Петербурге второй раз. В рамках мероприятия, в том числе, выбирают самых красивых SUP-серферш на основе лайков и комментариев под фотографиями участниц в группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, претендентки должны зарегистрироваться и проплыть хотя бы часть дистанции в день фестиваля.

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Фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017» под девизом «В Питере – плыть» пройдет 8 и 9 июля. В рамках фестиваля состоятся этапы Кубка России по SUP-серфингу на длинную и короткую дистанции.

Сайт фестиваля SUP-серфинга «Фонтанка-SUP – 2017»

Регистрация продолжается!

Подробнее о программе фестиваля на страницах "Фонтанки".

Кто нас поддерживает:

Фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017» проходит в рамках Санкт-Петербургской морской ассамблеи, организованной комитетом по развитию туризма СПб. Музыкально-развлекательная программа – при поддержке комитета по культуре СПб.

Помощь в организации и проведении мероприятия оказывают наши партнеры.

Генеральный партнер Фестиваля «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) – ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового телевидения, цифровых сервисов и мобильных приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции, ИТ-решений в области системной интеграции, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений и электронного документооборота.

Официальный партнер Фестиваля Торгово-Промышленная Компания VICTORIA STENOVA, компания разрабатывает дизайны обоев и производит их на ведущих европейских и российских фабриках.

Финансовый партнер Фестиваля – Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк".

Партнерами Фестиваля являются:

– школа САП-сёрфинга Onego Surfing;

– «Петербургский мельничный комбинат» – компания по производству и реализации овсяных хлопьев, самое современное предприятие в России по производству овсяных и злаковых хлопьев. Овсяные хлопья ТМ «Ясно солнышко» – ежегодный победитель конкурсов по оценке качества продукции, в частности в рамках международных выставок Продэкспо и WorldFoodMoscow, лауреат премии «100 лучших товаров России»;

– всесезонный центр пляжного спорта «Песок». «Песок» – это новая крытая спортивно-развлекательная площадка с песчаным покрытием для пляжного спорта и других мероприятий;

– Компания «ТАЙМ ТРИАЛ» – петербургский производитель и экспортер изделий из ПВХ для спорта и активного отдыха;

– официальный дилер Volkswagen в Санкт-Петербурге компания «Нева-Автоком»; компания «Нева-Автоком» является первым и старейшим официальным дилером Volkswagen в Санкт-Петербурге;

– GORILLAPARK– это парк активного отдыха для детей и взрослых! Уникальный комплекс заданий, приключений и аттракционов различного уровня сложности от экстрима до лабиринта!;

– группа компаний безопасности «Борс» – частное охранное предприятие;

– парк активного отдыха «КингВинч» – это парки вейкбординга, скейтбординга, прыжков на батуте и скалолазания;

– компания «Формула Теннис Хоккей» – организатор спортивных событий мирового масштаба;

– медицинская компания «Приоритет» – скорая медицинская помощь, мед.ассистанс предприятий и объектов, профмедицина;

– судоходная компания ASTRA MARINE.Флот ASTRA MARINE насчитывает десятки собственных круизных теплоходов, оснащённых высокотехнологичным оборудованием, и щедро сдобренных европейским уровнем сервиса;

– сеть супермаркетов «Лэнд» – энциклопедия вкуса для гурманов, на страницах которой вы найдете более 250 наименований фермерской продукции. На сегодняшний день сеть объединяет 10 магазинов по Санкт-Петербургу. Окунитесь в мир высокой гастрономии с качественными продуктами от «Лэнд»!

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