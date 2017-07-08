Золотой мальчик из Аргентины

Гуляка, скандалист и - один из самых талантливых молодых футболистов мира. «Фонтанка» рассказывает о новичке «Зенита» - Себастьяне Дриусси.

«Зенит» совершил свою вторую большую покупку этого лета, подписав 21-летнего аргентинского нападающего Себастьяна Дриусси. Агент игрока говорит, что петербуржцы заплатили за него 21 миллион евро. Так получается, что Дриусси может стать, как удачной инвестицией, так громким провалом. С одной стороны, один из самых талантливых нападающих в мире. С другой — гуляка и позер, от которого не знаешь чего ожидать.

Себастьяна начали обхаживать аргентинские клубы еще в детстве. Агенты, селекционеры, да и обычные доброжелатели старательно заносили в юную неокрепшую голову мысль, что он особенный мальчик. От такого действительно трудно не сойти с ума. А когда тебе в 11 лет выписывают стипендию в 40 тысяч долларов, не потерять почву под ногами — серьезная проблема. Ровно столько «Ривер Плейт» заплатил Себастьяну, чтобы удержать его от ухода к конкурентам, которые к тому моменту уже тучами крутились вокруг мальчика. Родной клуб старательно воспитывал в своем воспитаннике любовь к деньгам. В том же контракте были прописаны бонусы за будущие успехи. Ему было к чему стремится. К 18 годам Себастьян был уже довольно состоятельным молодым человеком по меркам Аргентины. Дорогие машины, девушки, модные вечеринки в лучших клубах Буэнос-Айреса и, как результат, регулярное появление на страницах бульварной хроники, — это все тянулось за ним еще с тех пор.

Встречаясь с одной аргентинской супермоделью, он мог появиться на публике в обнимку с другой. «Поздравляю с новой шлю...», – после очередного такого случая написала аргентинская модель Ана де Биаси в твиттере, обращаясь к своему теперь уже бывшему парню-футболисту. В другой раз аргентинские таблоиды обвинили Дриусси в том, что он увел девушку у партнера по сборной Аргентины Мануэля Лансини.

Писали, что после очередного скандала с участием Себастьяна главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо не смог сдержать своего гнева и наорал на футболиста. Но причина не в скандальных заголовках. Просто Гальярдо справедливо рассудил, что Себастьян должен по ночам спать, набираться сил для тренировок и игр за команду, а не тусоваться.

Несмотря на столь веселый образ жизни, у Дриусси пока все в порядке на футбольном поле. Чего уж там, Себастьян действительно очень талантлив. Спортивные успехи идут параллельно с его успехами в ночных клубах и ток-шоу.

В 2013 году Дриусси в составе «Ривер Плейт» выиграл клубный чемпионата мира U-17, проходивший в Мадриде, в котором ему противостояли сверстники из «Атлетико», «Барселоны» и «Сампдории». Сам нападающий забил победный мяч в финале с «Атлетико» и стал лучшим бомбардиром турнира .

При этом особой результативностью он отличался в последние годы не всегда, но это не его вина. Дриусси универсален, и этим активно пользуются тренеры. За время игры за «Ривер Плейт» он успел побывать в центре нападения, на позиции атакующего полузащитника, на фланге и даже в центре поля. Но самые свои сильные стороны он проявляет именно на позиции нападающего. Поэтому когда в начале прошлого сезона главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо перешел на схему с двумя форвардами, одним из которых как раз и стал наш герой, его бомбардирский счет резко пошел вверх. В 29 матчах чемпионата Аргентины он забил 17 голов, в 6 играх Кубка Либертадорес — три. По итогам 2016 года Себастьян Дриусси вошел в число 50 самых талантливых футболистов мира в возрасте до 20 лет по версии итальянской La Gazzetta Dello Sport.

Взлетела и трансферная цена. Летом 2016 transfermarkt.de оценивал его в 3,5 млн евро, весной 2017 — уже в 8 млн. Но слишком многие хотели заполучить столь яркого футболиста и «Зениту» пришлось раскошелиться.

Его голы редко бывают похожими. Дриусси забивает с добиваний, головой, реализует выходы один на один. В этом смысле его действительно трудно прочитать защитникам. Он не высок (179 см), не особо крупный (80 кг), но выигрывает каждую третью верховую дуэль. Отлично бьет с обеих ног.

«Дриусси — это хорошее приобретение», – прокомментировал покупку главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания отмечает универсализм игрока, результативность, и отменный дриблинг.

Этот алмаз еще не до конца огранен, но он действительно обещает заблестеть очень ярко. Если ничего этому, конечно, не помешает. Репутация Дриусси бежит впереди него. Многие к нему присматривались. Особенно много желающих было из итальянской серии А, но всякий раз его ночной образ жизни отпугивал потенциальных работодателей. Слишком рискованный актив, говоря языком экономистов. А тут еще проваленный допинг-тест, в котором якобы обнаружились следы мочегонного препарата. Сарсания говорит, что по его данным, Дриусси не входил в группу игроков, проваливших тест, но репутация – такая штука, знаете ли.

Тело Дриусси — отдельная история. Оно — холст, на котором игрок ведет летопись своей бурной жизни. На нем можно найти татуировки с именами близких и друзей, завоеванных титулов, памятные даты (например дебют 1 декабря 2013 за «Ривер Плейт»), на левой — пафосное «Если Бог со мной, то какая разница кто против меня?». А пару месяцев назад после гола в ворота «Бока Хуниорс» он стянул с себя футболку, повернулся к болельщикам спиной и поразил всех новым рисунком: всю площадь его спины украшала голова льва. «Это символ силы, мужества и силы», – ответил он журналистам после игры.

Вскоре лев переместился и на обложку твиттера Дриусси. Но ненадолго. За пару недель до перехода в «Зенит» Себастьян вновь сменил обложку. Теперь он на ней красуется с очередной красавицей. Есть мнение, что в России Дриусси понравится.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»