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08.07.2017 15:32

Минфин выступил за объединение ФНБ и Резервного фонда

Минфин выступил за объединение Фонда национального благосостояния и Резервного фонда на базе ФНБ.

Об этом 8 июля заявил глава ведомства Антон Силуанов.

«Мы предлагаем [объединить] на базе Фонда национального благосостояния. Он служит, с одной стороны, источником для стабильной работы пенсионной системы, Пенсионного фонда, так и для инвестирования в инфраструктурные проекты», — цитирует министра «Газета.ру».

По словам Силуанова, вопрос инвестирования можно решить постановкой планки, после достижения которой объединенный фонд можно будет использовать для инвестирования.

«На наш взгляд, это 7% ВВП», — добавил он.

Силуанов подчеркнул, что окончательное решение примет правительство страны. Он рассчитывает, что все вопросы по объединению будут разрешены в весеннюю сессию парламента.

Ранее сообщалось, что Счетная палата выступила против объединения Резервного фонда и ФНБ. По заключению СП, та часть законопроекта, которая меняет правила формирования Резервного фонда и ФНБ, «содержит риски для обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан РФ, сбалансированности бюджета ПФР, а также финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов».

В Счетной палате отмечают, что изменения Бюджетного кодекса лишат ФНБ «источников формирования». Кроме того, «закрепление средств ФНБ в качестве источника формирования Резервного фонда, а также отсутствие источников формирования ФНБ приведет в конечном итоге к его исчерпанию», — говорится в заключении контрольного ведомства.

Справка:

30 июня о возможном переводе ликвидных активов ФНБ в Резервный фонд сообщил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, «у нас есть решение, чтобы объединить все резервные фонды в один». О сохранении в ФНБ, который был задуман как «фонд будущих поколений», исключительно средств на финансирование инфраструктурных проектов и поддержку ВЭБа в правительстве говорят пока только неофициально.


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