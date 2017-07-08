Трое подростков подорвались на гранате под Калугой

В Калужской области 13-летний подросток погиб, подорвавшись на гранате. Двое его друзей получили ранения.

По данным пресс-службы СУ СКР по региону, трагедия произошла 8 июля в городе Жиздра. Там на гранате подорвался 13-летний мальчик. В момент взрыва боеприпаса рядом находились еще двое детей 13 и 10 лет. Они были ранены осколками.

Пострадавших доставили в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Следователи выясняют, как граната попала в руки подростков. Осколки боеприпаса изъяты с места происшествия и отправлены на экспертизу.