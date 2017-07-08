Жителей Васильевского напугали «Стрижи»

Активность военной авиации в небе над Васильевским островом в Петербурге переполошила горожан днём 8 июля, но кто-то из них всё же вспомнил о предстоящем празднике.

«Шесть истребителей уже 10 минут кружат на территории намыва возле ЖК «Я романтик», – сообщили «Фонтанке» встревоженные читатели. Бдительные граждане отметили, что техника летает на юго-востоке и на юго-западе.

Некоторые же вспомнили о предстоящем 105-летии Военно-воздушных сил России, на котором обещали показать авиашоу в исполнении шести истребителей МиГ-29.

«Обычные будни российского жителя: выходишь на балкон покурить, а тут в 200 метрах 6 истребителей исполняют фигуры высшего пилотажа», – поделился с редакцией житель Красносельского района города.

Напомним, воздушная часть праздника в честь годовщины ВВС была намечена на три часа дня. Авиационное шоу в небе над Финским заливом для жителей Северной столицы подготовила авиационная группа «Стрижей».