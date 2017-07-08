Большой театр объявил о переносе премьеры балета «Нуреев» в постановке Серебренникова

Большой театр объявил о переносе с 11 июля премьеры балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова.

Почему премьера откладывается и когда будет показан балет, не сообщается. Пресс-конференция, посвященная переносу балета, пройдет 10 июля.

Вместо «Нуреева» 11–14 июля на исторической сцене театра будет показан балет «Дон Кихот», сообщает 8 июля «Медуза» со ссылкой на сайт театра.

Балет «Нуреев» посвящен судьбе танцовщика Рудольфа Нуреева. Это третья постановка Серебренникова для Большого театра. Ранее он поставил там оперу «Золотой петушок» и балет «Герой нашего времени».

В мае Кирилл Серебренников стал свидетелем уголовного дела о хищениях в театральной компании «Седьмая студия», основанной им. У него дома и в театре «Гоголь-центр», которым он руководит, прошли обыски. Директор Большого театра Владимир Урин тогда выступил в его поддержку.