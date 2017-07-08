Песков отказался объяснить, почему Путин летел на G20 в обход стран НАТО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналистов, почему самолет президента России Владимира Путина по пути на саммит G20 в Гамбурге полетел в обход стран-членов НАТО.

«Я оставляю без комментариев этот ваш вопрос, потому что все вопросы, связанные с передвижениями президента, напрямую касаются его безопасности», — подчеркнул 8 июля пресс-секретарь российского лидера.

Он также добавил, что безопасность главы государства «осуществляется на должном уровне и принимаются те меры, которые считаются целесообразными».

Ранее в этот же день Reuters сообщило, что российский борт №1, направляясь в Гамбург, сделал крюк в 500 километров, чтобы облететь страны, входящие в Североатлантический альянс. Агентство, ссылаясь на сервисы по отслеживанию полетов, указывало, что вместо обычного маршрута через Белоруссию и Польшу лайнер проследовал над Балтийским морем через нейтральные территории Финляндии и Швеции, прежде чем войти в воздушное пространство Дании и Германии, являющихся членами НАТО.