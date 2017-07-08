В разлившийся кипяток на Художников угодила собака

Из-за дефектного трубопровода горячая вода разлилась в Выборгском районе Петербурга днём 8 июля. По словам местных жителей, неподалёку нашли обварившуюся собаку.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК», о вытекании в районе дома №16/1 по Сиреневому бульвару прохожие заявили в 12:15. Кипяток залил весь газон и по проезжей части стекает к перекрёстку с проспектом Художников. Пользователи группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что в районе «горячих ручьёв» нашли собаку: судя по состоянию, животное угодило в воду.

В настоящее время аварийная бригада убирает воду с проезжей части и приступает к ремонту трубы. На предприятии уточнили, что горячая вода в соседних домах пропадать не будет.