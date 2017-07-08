Еще
15:01 08.07.2017
Пришлите свою новость!
14:58
Никифоров поддержал эксперимент по введению криптовалюты в РФ
14:20
Большой театр объявил о переносе премьеры балета «Нуреев» в постановке Серебренникова
14:11
Полиция Суоми с марта расследовала более 50 дел об оскорблениях в Интернете
14:00
Песков отказался объяснить, почему Путин летел на G20 в обход стран НАТО
13:44
В разлившийся кипяток на Художников угодила собака
13:30
В Петербурге – карнавал на реках и каналах
13:24
В зарослях в Песочном нашли мертвеца
13:13
Трамп назвал «потрясающей» встречу с Путиным
13:06
В Таврическом дворце прощаются с Даниилом Граниным
12:52
В РФ создадут единый ресурс со сведениями о населении страны
12:45
Путин, Меркель и Макрон обсудили Украину без Порошенко
12:34
Нападающий Дриусси официально перешел в «Зенит»
12:22
Крымский спортсмен Крайтор выиграл 1-й этап Кубка России по SUP-серфингу в Петербурге
12:00
В Петербурге «увели» лесовоз с краном и грузовик с прицепом
11:53
Россиянка умерла на Крите, ее муж в крайне тяжелом состоянии
11:42
В Ленобласти в дыму исчезли «Искандеры»
11:31
Полиция Италии сообщила о задержании участника нападения на Дом печати в Грозном
11:21
Петербуржец выстрелил в лицо 17-летнему прохожему
11:08
На стройке на Васильевском разбился сварщик
10:54
На въезде в Финляндию автомобилисты ждут больше двух часов
10:47
На Авиаконструкторов белорус выпал из окна и проломил крышу «Полушки»
10:29
В Мшинском подросток помог соседям потушить пожар и умер
10:16
РФ и США создадут канал связи по Украине
10:05
В Раухфуса спасают юного мотоциклиста, влетевшего в «Хонду»
09:46
На Рябовском шоссе горел дом на площади 200 квадратов
09:39
С Даниилом Граниным простятся в Таврическом дворце
09:24
Свистать всех наверх!
09:00
В Петербурге стартовал фестиваль «Фонтанка-SUP-2017»
02:54
Ботанический сад покажет свыше 200 сортов пионов
02:20
В центре Петербурга зазвучит скрипка и не только
02:03
Возле Марсова поля пройдет Речной карнавал
01:52
На «Ночи музыки» в Гатчине прозвучит попурри
01:40
«Дельта Невы» развернется в саду дворца Юсуповых
01:24
У стен Петропавловской крепости восстановят бои бургундских рыцарей
00:44
В Петербурге стартует фестиваль «Фонтанка-SUP - 2017»
00:40
«Тосно» начал продавать абонементы на «Петровский»
00:23
Орнелла Мути получила условный срок за фальшивый больничный ради ужина с Путиным
00:08
Тиллерсон заявил, что у США и России больше общего, чем различий
07/07
Протестующие в Гамбурге поджигают баррикады и грабят магазины
07/07
«Проспект Просвещения» открыли на вход и выход
07/07
В Тамбове во время выпускного студентов университета разбился самолёт
07/07
«Локомотив» хочет приобрести защитника «Зенита» Новосельцева
07/07
Цены на нефть снижаются
07/07
Uber извинился перед клиентом, попавшим в реанимацию после ДТП на Парашютной
07/07
Станция «Проспект Просвещения» закрыта на вход и выход
07/07
Мелания Трамп безуспешно пыталась прервать встречу президентов России и США
07/07
Госсекретарь США рассказал о «позитивной химии» между Путиным и Трампом
07/07
Пожарные локализовали огонь в коммуналке на Канонерской улице
07/07
Жители Сясьстроя готовятся к обезвоживанию
07/07
Лавров на саммите G20 отчитал журналистов
07/07
Суд амнистировал фигурантов дела о гибели главы Total
07/07
«Деловые линии»: Мы не блокировали посылки от политических активистов в Петербург
07/07
Немецкая полиция отменила матч «Зенит» – «Кайзерслаутерн»
07/07
ВТБ потратит на интернет-систему для корпоративных клиентов почти 2 млрд рублей
07/07
Встреча Путина и Трампа длилась более двух часов
07/07
Петербуржец за неделю предупреждал о падающем дереве на Таврической
07/07
Десять тысяч человек задержали гвардейцы Северо-Запада, обеспечивая безопасность Кубка конфедераций
07/07
На севере КАД и на Энгельса мощные пробки из-за ДТП
07/07
Более 260 тысяч россиян лишились права садиться за руль из-за долгов
07/07
«Фонтанка» за 60 секунд — 7 июля
07/07
ФАС одобрила слияние «Техносилы» с «Эльдорадо»
07/07
На улице Оптиков автобус протаранил трамвай
07/07
Встреча Путина и Трампа продолжается больше часа
07/07
Синоптики сообщили о штормовом предупреждении в Москве
07/07
Виталий Милонов от Добрынина-дьявола дошел до Меркель-сатаны
07/07
Игра первого тура «СКА-Хабаровск» — «Зенит» состоится в Хабаровске
07/07
Очевидцы: В Луганске в результате второго взрыва вновь погибли люди
07/07
В штаб Навального в Калининграде пришли с обысками
07/07
В больнице имени Кащенко рассказали, зачем пациентам «доширак»
07/07
«Зенит» сыграет с «красными чертями» на сборах в Австрии
Предыдущие новости
Архив материалов
ЖКХ
Версия для печати
08.07.2017 13:44

В разлившийся кипяток на Художников угодила собака

Из-за дефектного трубопровода горячая вода разлилась в Выборгском районе Петербурга днём 8 июля. По словам местных жителей, неподалёку нашли обварившуюся собаку.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК», о вытекании в районе дома №16/1 по Сиреневому бульвару прохожие заявили в 12:15. Кипяток залил весь газон и по проезжей части стекает к перекрёстку с проспектом Художников. Пользователи группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что в районе «горячих ручьёв» нашли собаку: судя по состоянию, животное угодило в воду.

В настоящее время аварийная бригада убирает воду с проезжей части и приступает к ремонту трубы. На предприятии уточнили, что горячая вода в соседних домах пропадать не будет.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «УНИСТО Петросталь»
05.06.2017 15:02

В ЖК «Чудеса света» проводят газ

В ЖК "Чудеса света" ГК "УНИСТО Петросталь" идут работы по газификации проекта. Их планируется завершить к вводу первых трех домов в 2017 году.
«Cosmoservice»
24.04.2017 11:04

Новые технологии пришли в жилищно-коммунальное хозяйство

Санкт-Петербургская компания «Cosmoservice» в рамках партнерской программы с компанией-оператором начала производить на своих объектах монтаж инновационной автоматической системы контроля-учета воды и электроэнергии
ЗАО «Сервис-Недвижимость»,
20.04.2017 10:59

Управляющая компания «Сервис-Недвижимость» признана лучшей в Санкт-Петербурге

13 апреля 2017 года Жилищный комитет Санкт-Петербурга подвел итоги XI Общегородского конкурса на лучшую организацию в сфере управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам работы в 2016 году.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В разлившийся кипяток на Художников угодила собака
Из-за разлива горячей воды на Кондратьевском ограничили движение
В 2017 году фонд капремонта не будет утеплять фасады
Фонд капремонта обвинил оппозицию в задолженностях жителей
В Петербурге ускорят капитальный ремонт лифтов
На Римского-Корсакова прорвало трубу с горячей водой
У школы в Рыбацком бил фонтан кипятка
Смольный установил новые стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг
Петербуржцы перечислили на капремонт почти 2 млрд рублей
Жители Красного Села остались без воды, света и Интернета
Как с июля вырастет ваша квитанция
Химическая атака на «Магнит»
ЖКХ-битва под Красным Селом
Нечего на песок пенять
Гибридная война Калининского ЖКХ
На квартиру Путина покусилось древнее зло
На Васильевском острове заканчивается перемирие
Коммунальные войны мешают питанию
Трубный глас Смольного
Город против «Стража»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Петербурге стартовал фестиваль «Фонтанка-SUP-2017»

Свистать всех наверх!

Итоги недели: G20 — о чем договорились Путин, Трамп и Си Цзиньпин

Новости компаний
ГК «УНИСТО Петросталь»
05.06.2017 15:02
В ЖК «Чудеса света» проводят газ
В ЖК "Чудеса света" ГК "УНИСТО Петросталь" идут работы по газификации проекта. Их планируется завершить к вводу первых трех домов в 2017 году.
«Cosmoservice»
24.04.2017 11:04
Новые технологии пришли в жилищно-коммунальное хозяйство
Санкт-Петербургская компания «Cosmoservice» в рамках партнерской программы с компанией-оператором начала производить на своих объектах монтаж инновационной автоматической системы контроля-учета воды и электроэнергии
ЗАО «Сервис-Недвижимость»,
20.04.2017 10:59
Управляющая компания «Сервис-Недвижимость» признана лучшей в Санкт-Петербурге
13 апреля 2017 года Жилищный комитет Санкт-Петербурга подвел итоги XI Общегородского конкурса на лучшую организацию в сфере управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам работы в 2016 году.
ЖК «Лондон Парк»
17.04.2017 10:57
По первому этапу ЖК «Лондон Парк» получено заключение Водоканала
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" выдал справку о соответствии построенного объекта капительного строительства условиям подключения к сетям инженерно-технического обеспечения по жилым корпусам 1-1 и 1-2 ЖК «Лондон Парк».
ПАО «Сбербанк России»
17.02.2017 10:43
Северо-Западный банк Сбербанка профинансирует реконструкцию котельных Выборгского района Ленобласти
Северо-Западный банк Сбербанка предоставит ОАО «Управляющая компания по ЖКХ Выборгского района Ленинградской области» невозобновляемую кредитную линию в размере 100 млн рублей сроком на 3 года.
ПАО «Сбербанк России»
07.09.2016 15:14
Автоплатеж ЖКХ не только сэкономит время, но и позволит выиграть
Около 100 тысяч автоплатежей ЖКХ ежемесячно подключают клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Если в среднем у пользователя уходит около получаса на оплату услуг ЖКХ, то с подключением услуги
07.04.2016 17:21
Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость»
6 апреля 2016 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость» (входит в ГК «Эталон») за высокие показатели в деятельности по управлению многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам 2015 года.
ПАО «Сбербанк России»
26.02.2016 12:20
Жители Карелии перечислили почти 190 млн рублей на капремонт через Сбербанк
Более 188,7 млн рублей перевели через Сбербанк жители Карелии на оплату капитального ремонта с начала действия Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
ПАО «Сбербанк России»
28.10.2015 10:21
1000 бонусов «Спасибо от Сбербанка» - клиентам, подключившим услугу «Автоплатеж ЖКХ»
В Северо-Западном регионе в адрес поставщиков услуг ЖКХ клиенты Сбербанка ежемесячно совершают автоплатежи на сумму около 580 млн рублей. Активными пользователями услуги Сбербанка стали более 220 тысяч клиентов. Доля автоплатежей за услуги ЖКХ с момента внедрения сервиса (2013г.) в Северо-Западном регионе увеличилась в 2 раза
27.05.2015 16:24
УК «ЮИТ Сервис» провела Эко-Субботу
В жилых комплексах, которые обслуживает УК «ЮИТ Сервис», была проведена Эко-Суббота. Это
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.