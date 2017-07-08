В Петербурге – карнавал на реках и каналах

Почти два десятка ярко украшенных пассажирских судов – по одному от каждого района города – собираются доказать, что в России есть своя Венеция, и побороться за звание лучшего карнавального теплохода на ежегодном петербургском Речном карнавале 8 июля.

Торжественное открытие намечено на 14:00 между Марсовым полем и Михайловским садом. Главной сценой для водного карнавала станет акватория Мойки, по берегам которой разместили трибуны для зрителей. Тем, кому мест не хватило, организаторы предлагают следить за прямой трансляцией шоу на больших экранах.

За час до официального начала артистической программы для гостей мероприятия открыли развлекательные площадки с художественными и театральными мастер-классами для детей. Попробовать свои силы в чём-то новом можно будет вплоть до шести часов вечера. Также в программе Речного карнавала: выступления артистов, передвижная презентация новых туристических программ и кафе-фургоны с мобильной кухней.

Церемония открытия пройдёт между Первым и Вторым Садовыми мостами, где 18 теплоходов от районных администраций города представят свои конкурсные программы. В своих выступлениях суда-участники должны отразить заявленную в этом году тему «Морской район морской столицы». Из инструментов у команд – связанные с водой мифы и легенды Северной столицы и отсылки к мировым морским столицам. Впрочем, свободу самовыражения никто не ограничивал, и в списке также есть свободная тема.

Выступления будут проходить под музыку из советских кинолент и морскую или речную диско-музыку – выбор сопровождения отдали на откуп районам.

Дальше карнавальные теплоходы отправятся по Фонтанке через Крюков канал в Мойку, откуда через Зимнюю канавку выйдут в Неву. Подводить итоги двухчасового шоу будут в 17:30 на пляже Петропавловской крепости. Там же запланирован концерт с участием Игоря Корнелюка.

Награды лауреаты конкурса, которых отберет жюри, получат на специально установленной сцене Санкт-Петербургского международного морского фестиваля. Хотя, как обещают организаторы, без приза не уйдёт никто. После этого Речной карнавал перетечёт уже в Морской фестиваль с Балтийской парусной регатой.