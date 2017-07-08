В зарослях в Песочном нашли мертвеца

Житель Курортного района Петербурга скончался в полукилометре от собственного дома. Женщина, сообщившая о его гибели, больше на связь с полицией выходить не пожелала.

Как стало известно «Фонтанке», бригаду скорой в 6-й квартал в посёлок Песочный вечером 7 июля вызвала не представившаяся женщина. Она лишь заявила, что в помощи нуждается местный житель.

Мужчину медики нашли в зарослях рядом с указанным адресом. Он был уже мёртв. Сотрудники скорой попытались выяснить подробности у звонившей, но она больше разговаривать с врачами не собиралась и на звонки не отвечала.

Приехавшие на место сотрудники полиции установили, что это 32-летний житель посёлка, которого не единожды ловили на административных правонарушениях. Родственники опознали погибшего и отметили, что мужчина испытывал губительную тягу к спиртному.