Трамп назвал «потрясающей» встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с Владимиром Путиным, которая состоялась 7 июля, была «потрясающей». Об этом американский лидер заявил во время переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй утром 8 июля.

Журналист CNN Джефф Зелени в своем Twitter также написал о том, как охарактеризовал встречу с Путиным американский президент. «Потрясающая встреча с президентом Путиным», — написал он.

По словам госсекретаря США Рэкса Тиллерсона, Путин и Трамп «очень быстро установили контакт» в ходе своей первой официальной встречи, между ними сложилась «позитивная химия». Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что у Трампа и Путина «было так много, о чем говорить», что ни один из лидеров «не хотел останавливаться». В целом переговоры двух президентов Тиллерсон назвал конструктивными.

Первая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа прошла за закрытыми дверями. Она продлилась более двух часов.

Как уточнил Сергей Лавров, президенты обсудили основные вопросы внешнеполитической повестки, в том числе конфликты в Сирии, на Украине, на Корейском полуострове, обменялись мнениями по принципам политики борьбы с терроризмом, поговорили о кибербезопасности и о дипломатических вопросах. Лидеры достигли четырех договоренностей, отметил глава российского МИДа: обеспечение перемирия и гуманитарного доступа на юго-западе Сирии, о котором договорились в пятницу в столице Иордании эксперты трех стран, создание канала связи между Москвой и Вашингтоном по украинскому вопросу, создание рабочей группы по кибербезопасности, а также ускорение назначения новых послов.