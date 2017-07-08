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Общество
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08.07.2017 12:52

В РФ создадут единый ресурс со сведениями о населении страны

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым утвердил концепцию формирования и «дорожную карту» реализации единого федерального информационного ресурса со сведениями о населении России.

Как сообщает 8 июля «Коммерсантъ», цель формирования и ведения единого информресурса — создание системы учета сведений о населении, обеспечивающей их достоверность и непротиворечивость, говорится в справке к документу. Отмечается, что «федеральный ресурс о населении будет создаваться только на основании сведений других государственных и муниципальных информационных систем». Доступ к сведениям этого ресурса будет предоставляться гражданам через единый портал госуслуг.

Напомним, в 2016 году Госдума приняла закон, предусматривающий создание федерального ресурса, в который планируется включить базовые сведения о человеке (Ф.И.О., дата и место рождения, для умершего — и дата смерти), основные идентификаторы из других ресурсов — ИНН, СНИЛС, номер паспорта и водительского удостоверения. В июне 2017 года стало известно, что создание реестра затягивается.


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