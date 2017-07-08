Нападающий Дриусси официально перешел в «Зенит»
Футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании контракта с аргентинским нападающим Себастьяном Дриусси. Как уточняет 8 июля пресс-служба петербургской команды, соглашение рассчитано на четыре года.
Сумма отступных, которые сине-бело-голубые заплатили бывшему клубу футболиста «Ривер Плейт», не уточняется. По словам агента игрока, покупкаобошлась в 21 миллион евро.
В сезоне 2016/17 Себастьян Дриусси сыграл в 29 матчах чемпионата Аргентины, в которых забил 17 голов. По итогам 2016-го Себастьян Дриусси вошел в число 50 самых талантливых футболистов мира в возрасте до 20 лет по версии итальянской La Gazzetta Dello Sport.
Справка:
В летнее трансферное окно «Зенит» уже пополнили защитник Денис Терентьев («Ростов»), полузащитники Кристиан Нобоа («Рубин»), Дмитрий Богаев («Тосно»), Далер Кузяев («Ахмат»), Александр Ерохин («Ростов»), Леандро Паредес («Рома») и нападающий Дмитрий Полоз («Ростов»). Официально покинули «Зенит» защитник Николас Ломбертс (в «Остенде»), полузащитники Мигель Данни («Славия») и Роберт Мак («ПАОК»).