В Таврическом дворце прощаются с Даниилом Граниным

Михаил Пиотровский, Олег Басилашвили, Валентина Матвиенко, Владимир Мединский и другие культурные и государственные деятели собрались 8 июля в Таврическом дворце, где проходит прощание с писателем Даниилом Граниным.

Церемония началась в 12.00, всего в Белоколонном зале дворца сейчас собралось более 300 человек – как вип-персон, так и рядовых горожан, передает журналист "Фонтанки".

"Даниил Александрович ярко и правдиво запечатлел то непростое время, когда жил. С наибольшей силой это проявилось в "Блокадной книге", которая никого не оставила равнодушным", – отметила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко перед тем, как возложить цветы Гранину.

По словам Матвиенко, в 2003 году прозаик был первым человеком, с которым она посоветовалась, выдвигаться ли на пост губернатора Петербурга. Это произошло в одном из кафе на Петроградской стороне.

"Даниил Александрович, нам будет вас не хватать", – заключила Матвиенко.

Советовался с писателем и нынешний глава Северной столицы Георгий Полтавченко: "Некоторые проекты, которые правительство города реализовывало в последние годы, связаны с рекомендациями Гранина. Например, именно он был автором идеи арки Победы в Красном Селе".

Министр культуры Владимир Мединский подчеркнул, что Гранин и его поколение создавали ту страну, где живут современные россияне: "Наши дети и дети наших детей будут стремиться созидать, строить, творить вместе с героями "Искателей", "Иду на грозу", – полагает чиновник.

Глава петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров акцентировал, что нужно увековечить память писателя на карте города, актер Олег Басилашвили вспомнил, как посещал дачу Гранина в Комарове.

"Это было ветхое, небольшое строение. Запущенный сад. Трава по пояс... Все изобличало (в Гранине – Прим. Ред.) любовь к тому, что произрастает вокруг, что живет", – рассказал артист.

"Мы все очень любили его, а он любил нас... Он видел нас насквозь и всегда прощал", – отметил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Сейчас церемония прощания продолжается. Последние слова Гранину адресовали президент СПбГУ Людмила Вербицкая, глава Союза писателей Петербурга Валерий Попов, зачитываются телеграммы от политиков и чиновников.

Похороны состоятся в 15.00 в Комарове, Гранин будет похоронен рядом со своей супругой Риммой Майоровой.