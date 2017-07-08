Крымский спортсмен Крайтор выиграл 1-й этап Кубка России по SUP-серфингу в Петербурге

В Петербурге завершился первый этап Кубка России по SUP-серфингу.

Как передает корреспондент «Фонтанки» 8 июля, золотую медаль завоевал крымский спортсмен, двукратный чемпион мира (2013, 2014) и Европы (2015, 2016) Андрей Крайтор. На преодоление 8-километровой дистанции ему понадобилось 59 минут 35 секунд. Ни одному другому спортсмену выйти за 1 час не удалось. Второе место занял Артем Кодинцев из Калининграда (1:00.20), третье – Игорь Черненко из Петербурга (1:03.00).

У женщин золото выиграла Анна Хворикова (1:10.35), серебро досталось Анастасии Цейслер из Петербурга (1:11.40), бронза – еще одной петербурженке Анастасии Васильевой (1:13.22).

Всего в соревнованиях приняли участие 29 спортсменов: 21 мужчин и 8 женщин.

В воскресенье, 9 июля, запланирован второй этап Кубка России, в котором спортсмены будут соревноваться в спринте (около 200 метров). По итогам двух этапов объявят победителей в общем зачете и отберут участников чемпионата мира, который пройдет в Дании с 1 по 10 сентября.