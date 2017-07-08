Россиянка умерла на Крите, ее муж в крайне тяжелом состоянии

Туристка из России скончалась на Крите — внезапно и при невыясненных обстоятельствах. Ее муж госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Как пишет 8 июля издание Flashnews.gr, 41-летняя женщина с мужем и двумя детьми прилетела на Крит из Татарстана на отдых пять дней назад. Семья заселилась в гостиницу в Херсониссосе, и там супругам по неизвестной причине стало плохо. Они вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи застали женщину уже мертвой, а ее 45-летний муж еле держался на ногах. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии. Врачи говорят, что речь идет о полиорганной недостаточности, но не могут установить ее причину.

По данным РИА Новости, информацию о смерти россиянки подтвердили посольстве России в Греции. Также в посольстве рассказали, что помогли отправить в Россию двоих детей скончавшейся женщины. Сейчас дипломаты требуют тщательного расследования происшествия.

Причины смерти россиянки и заболевания ее мужа пока не известны, ожидаются результаты анализов.