Полиция Италии сообщила о задержании участника нападения на Дом печати в Грозном

Полиция Италии сообщила о задержании в области Апулия и помещении под арест 38-летнего выходца из Чечни, предположительно, участника нападения на Дом печати в Грозном в 2014 году.

Как сообщает 8 июля «Газета.ру» со ссылкой на La Repubblica, мужчина обвиняется в международном терроризме и подстрекательстве к преступлениям. По предварительным данным, задержанный участвовал в боевых действиях на стороне террористов в Сирии и прибыл в Италию с целью вербовки новых людей.

Атака на Дом печати была совершена в ночь на 4 декабря 2014 года. В ходе перестрелок с боевиками погибли 10 силовиков, еще 20 получили ранения.