Петербуржец выстрелил в лицо 17-летнему прохожему

Выстрелом из пневматического пистолета закончилась встреча юноши и вооружённого жителя Петроградского района Петербурга. Вероятный стрелок за хулиганскую выходку получил уголовное дело.

Как стало известно «Фонтанке», о стрельбе у дома №7 по улице Мира полицейским седьмого июля сообщил житель Центрального района. По его словам, два дня назад в восьмом часу утра мимо дома проходил его 17-летний сын, когда ему навстречу выскочил мужчина с пистолетом. Что стало причиной конфликта, заявитель не объяснил, но рассказал, что незнакомец выстрелил в лицо несовершеннолетнему и сбежал.

Пострадавшего с застрявшей в мягких тканях носа металлической пулькой забрали в детскую больницу им.Раухфуса. Врачи достали инородное тело и отправили парня долечиваться домой.

Родитель, с которым юноша поделился подробностями своего ранения, попросил полицейских разыскать стрелка. Подозреваемого обнаружили в тот же день. Оказалось, что ему 28 лет, официально стрелок нигде не работает, а живёт как раз в том доме по улице Мира, мимо которого гулял мальчик.

Выстрел в лицо из пневматики квалифицировали как хулиганство и отпустили подозреваемого под обязательство о явке.