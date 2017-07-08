На стройке на Васильевском разбился сварщик

Рабочего придавило металлической балкой на Васильевском острове в Петербурге. По предварительной информации, вместе с брусом он сорвался с высоты в десять метров.

Как стало известно «Фонтанке», мёртвого мужчину нашли на строительной площадке на Уральской улице, 19. Водитель-крановщик обнаружил останки в одиннадцать утра 7 июля и тут же позвонил в полицию.

Приехавшие на место сотрудники органов правопорядка выяснили, что погибший – 28-летний житель Пскова, в Петербурге прописки не имеет. Мужчина работал сварщиком. По всей видимости, он закреплял металлическую конструкцию на высоте десяти метров, но не удержал равновесия и упал. Балка рухнула на него.

Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах смерти рабочего.