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08.07.2017 10:47

На Авиаконструкторов белорус выпал из окна и проломил крышу «Полушки»

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах смерти мужчины, тело которого в ночь на 8 июля нашли на крыше супермаркета в Приморском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», человек выпал с 14 – последнего – этажа дома №38/1 по проспекту Авиаконструкторов вскоре после полуночи. Падение затормозил козырек расположенного на первом этаже магазина «Полушка». По словам местных жителей, оказавшихся на месте трагедии, мужчина проломил кровлю супермаркета.

Точно личность погибшего пока не установлена, но, предположительно, это 32-летний уроженец Брестской области Белоруссии. Постоянная, также как и временная, регистрация у него отсутствуют.


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