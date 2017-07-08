РФ и США создадут канал связи по Украине

Москва и Вашингтон договорились создать канал связи для продвижения урегулирования ситуации на Украине. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

«При обсуждении Украины американская сторона сообщила, что они назначили специального представителя по содействию усилиям по урегулированию украинского кризиса, — отметил Лавров. — Рассчитываем, что он прибудет в Москву в ближайшее время».

По словам министра, канал «между представителем РФ и представителем США» нужен для того, чтобы двигаться по пути разрешения украинского конфликта на основе минских договоренностей и «опираясь на тот потенциал, который заложен в контактной группе и в "нормандском формате"».

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назначил специальным представителем по Украине бывшего постпреда при НАТО Курта Волкера. Президент Украины Петр Порошенко приветствовал это решение.

Как заявил РИА Новости замглавы МИД России Григорий Карасин, в Москве рассчитывают, что при Волкере контакты с Вашингтоном принесут пользу.

«Надеюсь, что это опытный профессионал, и его вклад в реализацию имеющихся договоренностей 2015 года (минские соглашения) будет весомым», — сказал Карасин.

Со стороны России представителем на переговорах остается помощник президента Владислав Сурков.

Первая встреча Путина и Трампа состоялась в Гамбурге на полях саммита «Большой двадцатки» 7 июля и продолжалась более двух часов. Лидеры двух стран пообщались на разные темы, включая Сирию и Украину, обсудили вопрос изъятия дипсобственности России в США, а также кибербезопасность.