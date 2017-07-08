С Даниилом Граниным простятся в Таврическом дворце

Гражданская панихида по писателю Даниилу Гранину пройдёт 8 июля в Таврическом дворце с 12.00 до 14.00. Кроме близких и поклонников прозаика, в ней можно ожидать участия высокопоставленных чиновников Петербурга.

Такой вывод можно сделать из «Твиттера» пресс-секретаря губернатора Георгия Полтавченко Андрея Кибитова.

«Похороны почетного гражданина Петербурга Д.А. Гранина состоятся 8 июля в 15.00 на Комаровском кладбище», – написал Кибитов 7 июля.

Писателя предадут земле рядом с могилой его супруги Риммы Майоровой.

Даниил Гранин, напомним, скончался в одной из петербургских больниц в ночь на 5 июля 2017 года в возрасте 98 лет. Комиссию по организации похорон лично возглавил губернатор Георгий Полтавченко. Вице-губернатор Игорь Албин помянул писателя на горе Афон, Законодательное собрание задумалось о том, чтобы увековечить имя прозаика на карте города раньше срока. Свои соболезнования уже высказал президент Владимир Путин. «Даниил Александрович Гранин был великим мыслителем, выдающимся писателем и публицистом, человеком огромной духовной силы и внутреннего достоинства», – указано в телеграмме главы государства.