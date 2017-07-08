Еще
09:44 08.07.2017
Пришлите свою новость!
09:39
С Даниилом Граниным простятся в Таврическом дворце
09:24
Свистать всех наверх!
09:00
В Петербурге стартовал фестиваль «Фонтанка-SUP-2017»
02:54
Ботанический сад покажет свыше 200 сортов пионов
02:20
В центре Петербурга зазвучит скрипка и не только
02:03
Возле Марсова поля пройдет Речной карнавал
01:52
На «Ночи музыки» в Гатчине прозвучит попурри
01:40
«Дельта Невы» развернется в саду дворца Юсуповых
01:24
У стен Петропавловской крепости восстановят бои бургундских рыцарей
00:44
В Петербурге стартует фестиваль «Фонтанка-SUP - 2017»
00:40
«Тосно» начал продавать абонементы на «Петровский»
00:23
Орнелла Мути получила условный срок за фальшивый больничный ради ужина с Путиным
00:08
Тиллерсон заявил, что у США и России больше общего, чем различий
07/07
Протестующие в Гамбурге поджигают баррикады и грабят магазины
07/07
«Проспект Просвещения» открыли на вход и выход
07/07
В Тамбове во время выпускного студентов университета разбился самолёт
07/07
«Локомотив» хочет приобрести защитника «Зенита» Новосельцева
07/07
Цены на нефть снижаются
07/07
Uber извинился перед клиентом, попавшим в реанимацию после ДТП на Парашютной
07/07
Станция «Проспект Просвещения» закрыта на вход и выход
07/07
Мелания Трамп безуспешно пыталась прервать встречу президентов России и США
07/07
Госсекретарь США рассказал о «позитивной химии» между Путиным и Трампом
07/07
Пожарные локализовали огонь в коммуналке на Канонерской улице
07/07
Жители Сясьстроя готовятся к обезвоживанию
07/07
Лавров на саммите G20 отчитал журналистов
07/07
Суд амнистировал фигурантов дела о гибели главы Total
07/07
«Деловые линии»: Мы не блокировали посылки от политических активистов в Петербург
07/07
Немецкая полиция отменила матч «Зенит» – «Кайзерслаутерн»
07/07
ВТБ потратит на интернет-систему для корпоративных клиентов почти 2 млрд рублей
07/07
Встреча Путина и Трампа длилась более двух часов
07/07
Петербуржец за неделю предупреждал о падающем дереве на Таврической
07/07
Десять тысяч человек задержали гвардейцы Северо-Запада, обеспечивая безопасность Кубка конфедераций
07/07
На севере КАД и на Энгельса мощные пробки из-за ДТП
07/07
Более 260 тысяч россиян лишились права садиться за руль из-за долгов
07/07
«Фонтанка» за 60 секунд — 7 июля
07/07
ФАС одобрила слияние «Техносилы» с «Эльдорадо»
07/07
На улице Оптиков автобус протаранил трамвай
07/07
Встреча Путина и Трампа продолжается больше часа
07/07
Синоптики сообщили о штормовом предупреждении в Москве
07/07
Виталий Милонов от Добрынина-дьявола дошел до Меркель-сатаны
07/07
Игра первого тура «СКА-Хабаровск» — «Зенит» состоится в Хабаровске
07/07
Очевидцы: В Луганске в результате второго взрыва вновь погибли люди
07/07
В штаб Навального в Калининграде пришли с обысками
07/07
В больнице имени Кащенко рассказали, зачем пациентам «доширак»
07/07
«Зенит» сыграет с «красными чертями» на сборах в Австрии
07/07
В Петербурге мехового барона приговорили за незаконный миллиард
07/07
Сотрудники оборонного предприятия в Петербурге отравились в своей столовой
07/07
Суд взыскал с «Юлмарта» 782 млн рублей в пользу «дочки» Сбербанка
07/07
Итоги недели: G20 — о чем договорились Путин, Трамп и Си Цзиньпин
07/07
В грузовике с «разорванной кабиной» под Тосно погиб водитель
07/07
На Таврической дерево упало на машины, перекрыв улицу
07/07
УФСИН обжаловало отказ суда взыскивать миллиард с подрядчика Крестов-2
07/07
КСП сформулировала претензии к комитету по природопользованию
07/07
Полузащитник «Зенита» Роберт Мак официально перешел в «ПАОК»
07/07
Очевидцы сообщили о взрыве в Луганске
07/07
Блогер Руслан Соколовский надеется на освобождение математика Дмитрия Богатова
07/07
В финских лесах пошли первые грибы
07/07
Минюст Чехии пообещал лидеру арт-группы «Война» не выдавать его России
07/07
Владелец разбившегося во Внуково самолета Total подал иск на 514 млн рублей
07/07
С Иванкой Трамп попытался встретиться мужчина с ножом
07/07
Петербургский суд не смог рассмотреть дело пресвитера Кельтской церкви
07/07
Забытый в животе хирургический зажим стал причиной смерти пациента спустя 17 лет
07/07
Нападающий Дриусси отправится в Европу на медосмотр для перехода в «Зенит»
07/07
Трамп похлопал Путина по плечу
07/07
«Аэрофлот» признан лучшей транспортной компанией России
07/07
Замглавы МЭР Подгузов назначен главой «Почты России»
07/07
На фестивале "Нашествие" обнаружили тайник с сотнями бутылок спиртного
07/07
В Белоруссии начали возвращать уплаченный сбор за «тунеядство»
07/07
На 8-й Советской сносят корпуса завода Оуфа
07/07
В Гамбурге противники саммита G20 поджигают машины и блокируют дороги
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
08.07.2017 09:39

С Даниилом Граниным простятся в Таврическом дворце

Гражданская панихида по писателю Даниилу Гранину пройдёт 8 июля в Таврическом дворце с 12.00 до 14.00. Кроме близких и поклонников прозаика, в ней можно ожидать участия высокопоставленных чиновников Петербурга.

Такой вывод можно сделать из «Твиттера» пресс-секретаря губернатора Георгия Полтавченко Андрея Кибитова.

«Похороны почетного гражданина Петербурга Д.А. Гранина состоятся 8 июля в 15.00 на Комаровском кладбище», – написал Кибитов 7 июля.

Писателя предадут земле рядом с могилой его супруги Риммы Майоровой.

Даниил Гранин, напомним, скончался в одной из петербургских больниц в ночь на 5 июля 2017 года в возрасте 98 лет. Комиссию по организации похорон лично возглавил губернатор Георгий Полтавченко. Вице-губернатор Игорь Албин помянул писателя на горе Афон, Законодательное собрание задумалось о том, чтобы увековечить имя прозаика на карте города раньше срока. Свои соболезнования уже высказал президент Владимир Путин. «Даниил Александрович Гранин был великим мыслителем, выдающимся писателем и публицистом, человеком огромной духовной силы и внутреннего достоинства», – указано в телеграмме главы государства.

Справка:

Даниил Гранин, по официальной биографии, родился в 1919 году в Курской области. Окончил Ленинградский политехнический институт, работал на Кировском заводе, откуда ушёл на фронт в качестве рядового в дивизии народного ополчения. Демобилизовавшись, работал в «Ленэнерго»; публиковать рассказы и повести начал в 1949 году, в 1950-е – 1960-е выходят первые серьёзные романы «Искатели» и «Иду на грозу», посвященные теме научно-технического творчества. К этим проблемам прозаик вернется в 1970-е – 1980-е, когда выпустит книги «Эта странная жизнь» и «Зубр» о биологах Александре Любищеве и Николае Тимофееве-Реcовском.

Главное произведение Гранина – «Блокадная книга» – создано в 1970-е в соавторстве с белорусским прозаиком Алесем Адамовичем. Писатели ходили по Ленинграду с магнитофоном, записывая рассказы блокадников. Произведение несколько раз было отклонено ленинградскими журналами и издательствами как идеологически вредное, отрывками вышло в журнале «Новый мир» в 1977 году.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Цифровой супермаркет КЕЙ
07.07.2017 08:00

Цифровой супермаркет КЕЙ на Марата, 8 открылся после реконструкции

3 июля состоялось торжественное открытие магазина цифровой техники КЕЙ по адресу м. Маяковская, ул. Марата, 8. Посетителей ожидало знакомство с супермаркетом нового формата и приятные сюрпризы от организаторов праздника.
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18

Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ

40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
Tele2
05.07.2017 10:33

STEREOLETO пройдет по другим правилам

Tele2 в третий раз стала партнером одного из главных музыкальных событий Петербурга – фестиваля STEREOLETO, который состоится 7-9 июля в ЦПКиО им. Кирова.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
С Даниилом Граниным простятся в Таврическом дворце
Свистать всех наверх!
В Петербурге стартовал фестиваль «Фонтанка-SUP-2017»
В Петербурге стартует фестиваль «Фонтанка-SUP - 2017»
«Фонтанка» за 60 секунд — 7 июля
КСП сформулировала претензии к комитету по природопользованию
Петербургский суд не смог рассмотреть дело пресвитера Кельтской церкви
На 8-й Советской сносят корпуса завода Оуфа
Погода не испортит насыщенные выходные в Петербурге
Медиков петербургской подземки наградили за спасение пассажиров во время теракта
Саркофаг для Радиевого института
«Митёк» Шагин выбран почетным адмиралом фестиваля «Фонтанка-SUP – 2017»
«Когда мы зачищали Сенную, нам аплодировали»
"Морская ассамблея": Водная петербургская неделя в гиде «Фонтанки»
ФСБ вышла на мусорный уровень
«Фонтанка-SUP - 2017»: греби и выигрывай!
Аничкова оборона
Детский отдых глазами папы: гид "Фонтанки"
Исаакиевская казуистика
«Здесь будут учиться дети»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Петербурге стартовал фестиваль «Фонтанка-SUP-2017»

Свистать всех наверх!

Итоги недели: G20 — о чем договорились Путин, Трамп и Си Цзиньпин

Новости компаний
Цифровой супермаркет КЕЙ
07.07.2017 08:00
Цифровой супермаркет КЕЙ на Марата, 8 открылся после реконструкции
3 июля состоялось торжественное открытие магазина цифровой техники КЕЙ по адресу м. Маяковская, ул. Марата, 8. Посетителей ожидало знакомство с супермаркетом нового формата и приятные сюрпризы от организаторов праздника.
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18
Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ
40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
Tele2
05.07.2017 10:33
STEREOLETO пройдет по другим правилам
Tele2 в третий раз стала партнером одного из главных музыкальных событий Петербурга – фестиваля STEREOLETO, который состоится 7-9 июля в ЦПКиО им. Кирова.
КЕЙ
05.07.2017 08:00
Эксперты КЕЙ объяснили, как создать ферму для майнинга криптовалют
Рост курса биткоина и эфира в начале 2017 года вызвал настоящий бум на криптовалютном рынке. И, несмотря на незначительные ценовые колебания криптовалют, тема майнинга – бесплатного способа добычи криптовалюты – продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в интернете.
04.07.2017 12:05
Хорошие стоматологи работают в Санкт-Петербурге
Марина Васильевна Трифонова, главный врач отделения эстетической стоматологии Atribeaute Clinique, врач высшей категории стала двукратным победителем всероссийского Чемпионата профессионального мастерства стоматологов в номинации «эстетическая реставрация».
Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
04.07.2017 10:53
УК “Новоселье”: в домах квартала “Дельта” возвели первые этажи
Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы” активно развивается. В скором времени планируется ввод в эксплуатацию третьей очереди строительства - квартала “Гамма”.
Гатчина. Фото предоставлено компанией «РЖД Тур»
03.07.2017 18:30
На фестиваль «Ночь света» в Гатчине можно будет добраться на паровозе
12 августа на территории Гатчинского музея-заповедника состоится фестиваль «Ночь света». На мероприятии будет представлено более 40 световых инсталляций, половина которых – конкурсные работы художников из России и Литвы, а также 9 тематических пространств.
Tele2
03.07.2017 16:45
Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций
Tele2 подвела итоги мобильной активности болельщиков Кубка конфедераций. Чаще всего клиенты оператора звонили на сочинском стадионе «Фишт», а пользовались интернетом на стадионе «Санкт-Петербург».
КЕЙ
03.07.2017 08:00
Ритейл КЕЙ оценил популярность спиннеров
Журнал Forbes в конце 2016 года назвал спиннер – вращающуюся игрушку-антистресс самым популярным офисным атрибутом 2017 года. И прогноз подтвердился: в апреле и мае 2017 года в мире было продано около 50 миллионов «пальчиковых» гаджетов.
Добролёт
29.06.2017 16:40
Аэрофлот объявляет конкурс на лучшую раскраску самолета
Флагман российского воздушного флота дает старт творческому конкурсу «Раскрась самолет Аэрофлота», приуроченному к 95-летнему юбилею компании.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.