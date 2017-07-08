С Даниилом Граниным простятся в Таврическом дворце
Гражданская панихида по писателю Даниилу Гранину пройдёт 8 июля в Таврическом дворце с 12.00 до 14.00. Кроме близких и поклонников прозаика, в ней можно ожидать участия высокопоставленных чиновников Петербурга.
Такой вывод можно сделать из «Твиттера» пресс-секретаря губернатора Георгия Полтавченко Андрея Кибитова.
«Похороны почетного гражданина Петербурга Д.А. Гранина состоятся 8 июля в 15.00 на Комаровском кладбище», – написал Кибитов 7 июля.
Писателя предадут земле рядом с могилой его супруги Риммы Майоровой.
Даниил Гранин, напомним, скончался в одной из петербургских больниц в ночь на 5 июля 2017 года в возрасте 98 лет. Комиссию по организации похорон лично возглавил губернатор Георгий Полтавченко. Вице-губернатор Игорь Албин помянул писателя на горе Афон, Законодательное собрание задумалось о том, чтобы увековечить имя прозаика на карте города раньше срока. Свои соболезнования уже высказал президент Владимир Путин. «Даниил Александрович Гранин был великим мыслителем, выдающимся писателем и публицистом, человеком огромной духовной силы и внутреннего достоинства», – указано в телеграмме главы государства.
Справка:
Даниил Гранин, по официальной биографии, родился в 1919 году в Курской области. Окончил Ленинградский политехнический институт, работал на Кировском заводе, откуда ушёл на фронт в качестве рядового в дивизии народного ополчения. Демобилизовавшись, работал в «Ленэнерго»; публиковать рассказы и повести начал в 1949 году, в 1950-е – 1960-е выходят первые серьёзные романы «Искатели» и «Иду на грозу», посвященные теме научно-технического творчества. К этим проблемам прозаик вернется в 1970-е – 1980-е, когда выпустит книги «Эта странная жизнь» и «Зубр» о биологах Александре Любищеве и Николае Тимофееве-Реcовском.
Главное произведение Гранина – «Блокадная книга» – создано в 1970-е в соавторстве с белорусским прозаиком Алесем Адамовичем. Писатели ходили по Ленинграду с магнитофоном, записывая рассказы блокадников. Произведение несколько раз было отклонено ленинградскими журналами и издательствами как идеологически вредное, отрывками вышло в журнале «Новый мир» в 1977 году.