Свистать всех наверх!

Петербуржцы осваивают парусный бриг Roald Amundsen.

Судно, построенное по образцам кораблей 19-го века, пришло в порт Санкт-Петербурга в рамках Балтийской морской недели. До 9 июля на его палубу можно зайти бесплатно. Горожане идут к набережной Лейтенанта Шмидта большим потоком – на бриге даже не хватает места для всех желающих.

Парусный бриг Roald Amundsen ходит под флагом Германии. Его построили в 1952 году на Эльбе, и сначала назвали «Вильм», и только спустя 40 лет дали судну имя известного норвежского мореплавателя. Поначалу водный транспорт использовался Национальной армией, а в 90-х годах он сменил название и стал учебным судном. В 1998-м Roald Amunsen начал совершать трансатлантические походы.

В Санкт-Петербург парусный бриг пришел из немецкого города Киль. На его борту – участники международной программы молодежного обмена «Ветер и волны». В команде 45 человек, 15 из них – постоянный экипаж, 30 – волонтеры, большинство из которых впервые учатся управлять парусным судном. Для участников проекта этот поход стал большим опытом, и далеко не всегда дело в морской практике.

«Для меня это шикарный отпуск, потому что на борту корабля я фактически оказываюсь в другом мире. Жизнь здесь не имеет ничего общего с моей жизнью на земле. На борту все становятся одной командой, выполняющей какую-то определенную цель. Мы постоянно учимся, все время что-то делаем, и атмосфера очень сплоченная», – рассказывает стажер судна Юлианна Гартиг из Германии.

В отличие от большинства участников проекта, она ходит под парусом с детства, и не собирается оставлять это занятие. Но профессию выбрала совсем другую – в этом году она закончила университет и собирается работать учителем математики.

Постоянный экипаж – капитан, боцман, штурман и т.д. – тоже не работает в море постоянно. Для всех, присутствующих на Roald Amundsen, учебные походы – хобби. Капитан судна Ульрих Коморовски имеет специальное образование, но в обычной жизни рассчитывает инвестиционные риски для крупных немецких компаний. Раз в год уходит в море на 1,5-2 месяца. Работа на бриге – его главное увлечение последних 16 лет.

«Я очень многому научился здесь. Самое важное – ценить каждого человека, который что-то делает для корабля. Не важно, много или мало. Если он что-то делает – он ценен. К тому же, все люди здесь по собственной воле. Они не работают, они скорее проводят здесь свои отпуска», – говорит он.

Программа молодежного обмена, в рамках которой парусный бриг пришел в Санкт-Петербург, существует с 2016 года. Прошлое лето для нее было экспериментальным. Корабль совершил два рейса. В этом году в плане – 4 маршрута. 10 июля судно уходит в финский город Турку, оттуда идет в литовскую Клайпеду, далее в польский Щецин и немецкий порт Росток.