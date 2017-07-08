В Петербурге стартует фестиваль «Фонтанка-SUP - 2017»

Фестиваль «Фонтанка-SUP-2017» под девизом «В Питере – плыть» стартует в субботу, 8 июля, в Северной столице. Торжественное открытие состоится в 8:45. Принять участие в нем могут все желающие.

В рамках фестиваля для спортсменов пройдут этапы Кубка России по SUP-серфингу на длинную дистанцию (8 км) и спринт. Запланированы так же костюмированный заплыв на SUP по рекам и каналам города, дефиле на падлбордах от конкурсанток «Мисс-бикини SUP».

Основные события будут происходить в акватории канала Грибоедова и на пляже Петропавловской крепости. Подробнее о программе фестиваля можно прочитать здесь.