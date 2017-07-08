В Петербурге стартовал фестиваль «Фонтанка-SUP-2017»

Адмирал «Митёк» Дмитрий Шагин дал официальный старт международному петербургскому фестивалю «Фонтанка-SUP-2017», который будет проходить в выходные в акватории Фонтанки и канала Грибоедова (8 июля) и на пляже Петропавловской крепости (9 июля).

Больше 200 участников SUP-карнавала вышли на воду Фонтанки, чтобы пройти 10 километров по красивейшим местам Петербурга – через Крюков канал в Фонтанку, мимо Летнего сада через Лебяжью канавку в Неву и обратно по Фонтанке.

К участникам фестиваля с приветствием обратился официальный партнер мероприятия Сергей Яворович,компания «Victoria Stenova»:



«От имени всех сотрудников нашей компании хочу поздравить участников, организаторов, партнеров этого замечательного фестиваля с его стартом. Отдельно хочется поздравить и поблагодарить его зрителей. И тех, кто сейчас присутствует здесь, и тех, кто будет поддерживать участников фестиваля на маршруте. Мы во второй раз поддерживаем фестиваль Сапсерфинга и рады,что стали свидетелями зарождения замечательной петербургской традиции. Удачи всем участникам!»



На пути следования на некоторых мостах — возле БДТ, на Аничковом мосту, у причала Музея Фаберже и у Летнего сада — участников и гостей фестиваля ждут выступления артистов и барабанное шоу, а также опросы зрителей о лучших костюмах саперов.

Ожидаемое время прибытия участников к Аничкову мосту — около 10 утра, к Лебяжьей канавке — 10.20.

На причале у Музея Фаберже в 11.00 – SUP-парад под военно-морской оркестр примет адмирал фестиваля «митёк» Дмитрий Шагин.

Серферы финишируют в точке старта около полудня.

Те, кто хотят поболеть за профессионалов, еще успеют прийти в 9.30 утра к старту на набережной канала Грибоедова, 131-133, там пройдет I этап Кубка России по SUP-серфингу: длинная дистанция – 6 км. Спортсмены сделают 3 круга по каналу Грибоедова и Фонтанке (см. схему), финишировав в 10.30 утра. После чего в акватории канала Грибоедова состоится SUP-баттл для спортсменов: битва на булавах, перетягивание сапов от партнеров фестиваля – парка активного отдыха «КингВинч».

С 13.00 до 15.00 состоится церемония награждения победителей I этапа Кубка России по SUP-серфингу. А также награждение участников-любителей в номинациях «Лучший костюм», «Лучшее оформление доски» по результатам интерактивного голосования горожан. «Фонтанка-SUP» совместно с Северо-Западным банком «Сбербанк» устроит розыгрыш. По 100 000 рублей от Сбербанка получат победители конкурсов «Лучший костюм» и «Креативное оформление оформление SUP-доски».

В завершение первого фестивального дня ценные призы получат и номинантки на звание «Мисс-SUP – 2017».

Подробнее о конкурсах можно узнать здесь.

Сайт фестиваля SUP-серфинга «Фонтанка-SUP – 2017»

Подробнее о программе фестиваля читайте на страницах «Фонтанки».

Кто нас поддерживает:

Фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017» проходит в рамках Санкт-Петербургской морской ассамблеи, организованной комитетом по развитию туризма СПб. Музыкально-развлекательная программа – при поддержке комитета по культуре СПб.

Помощь в организации и проведении мероприятия оказывают наши партнеры.

Генеральный партнер фестиваля «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) – ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового телевидения, цифровых сервисов и мобильных приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции, ИТ-решений в области системной интеграции, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений и электронного документооборота.

Официальный партнер фестиваля Торгово-Промышленная Компания «VICTORIA STENOVA», компания разрабатывает дизайны обоев и производит их на ведущих европейских и российских фабриках.

Финансовый партнер фестиваля – Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк».

Партнерами фестиваля являются:

– школа САП-сёрфинга «Onego Surfing»;

– «Петербургский мельничный комбинат» – компания по производству и реализации овсяных хлопьев, самое современное предприятие в России по производству овсяных и злаковых хлопьев. Овсяные хлопья ТМ «Ясно солнышко» – ежегодный победитель конкурсов по оценке качества продукции, в частности в рамках международных выставок Продэкспо и WorldFoodMoscow, лауреат премии «100 лучших товаров России»;

– всесезонный центр пляжного спорта «Песок». «Песок» – это новая крытая спортивно-развлекательная площадка с песчаным покрытием для пляжного спорта и других мероприятий;

– компания «ТАЙМ ТРИАЛ» – петербургский производитель и экспортер изделий из ПВХ для спорта и активного отдыха;

– официальный дилер Volkswagen в Санкт-Петербурге компания «Нева-Автоком»; компания «Нева-Автоком» является первым и старейшим официальным дилером Volkswagen в Санкт-Петербурге;

– GORILLAPARK– это парк активного отдыха для детей и взрослых! Уникальный комплекс заданий, приключений и аттракционов различного уровня сложности от экстрима до лабиринта!

– группа компаний безопасности «Борс» – частное охранное предприятие;

– парк активного отдыха «КингВинч» – это парки вейкбординга, скейтбординга, прыжков на батуте и скалолазания;

– компания «Формула Теннис Хоккей» – организатор спортивных событий мирового масштаба;

– медицинская компания «Приоритет» – скорая медицинская помощь, мед.ассистанс предприятий и объектов, профмедицина.

– судоходная компания «ASTRA MARINE».Флот ASTRA MARINE насчитывает десятки собственных круизных теплоходов, оснащённых высокотехнологичным оборудованием, и щедро сдобренных европейским уровнем сервиса.

– крупная финская паромная компания – Viking Line. Круизы и поездки в один конец по Балтике и Скандинавии. 8 паромов во флоте, ежедневные отправления из 6 городов Финляндии, Швеции, Эстонии и Аландских островов.

– сеть супермаркетов «Лэнд» - энциклопедия вкуса для гурманов, на страницах которой вы найдете более 250 наименований фермерской продукции. На сегодняшний день сеть объединяет 10 магазинов по Санкт-Петербургу. Окунитесь в мир высокой гастрономии с качественными продуктами от «Лэнд»!

Информационную поддержку оказывают:

Канал «Че»; радио «Спорт FM»; газета «Российская газета в Санкт-Петербурге»; сервис по продвижению событий KudaGo; журнал о людях в Петербурге «Собака.ру»; интервью агентство «Диалог»; проекты интернет издательства PNG Peterburg2.ru и Neva.Today; издания «Комсомольская правда» и «Советский спорт»; сообщество в социальной сети «ВКонтакте» «Куда сходить в Питере бесплатно | Афиша СПБ».