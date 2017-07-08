Тиллерсон заявил, что у США и России больше общего, чем различий

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон 7 июля заявил, что у Соединенных Штатов и России в настоящее время больше общего, чем каких-либо различий.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Гамбурге на полях саммита G20. Аудиотрансляцию вел телеканал CNN.

«Скажу вам, по большей части наши цели совпадают. Как мы добьемся их, здесь у каждого свое мнение. Но здесь гораздо больше общего, чем различий между нами», — отметил американский дипломат.