Протестующие в Гамбурге поджигают баррикады и грабят магазины

В Германии продолжаются массовые беспорядки вечером 7 июля в первый день саммита G20 . Протестующие поджигают баррикады и грабят магазины.

Как сообщают СМИ, в центре Гамбурга yа улицах свалены горы мусора, протестующие разворовывают магазины и напиваются украденным алкоголем. "Кто-то вот украл туалетную бумагу", – комментирует происходящее блоггер Илья Варламов. Полицейских поблизости не наблюдается.

Antifa today in Hamburg – #thehooliganscene – #antifa #hamburg #scum #kklijers Публикация от The Hooligan Scene (@thehooliganscene) Июл 7 2017 в 2:05 PDT

St Pauli, Now. #Hamburg #G20 #NoG20 Публикация от Gaspard GLANZ – Taranis News (@taranisnews) Июл 7 2017 в 1:36 PDT

Напомним, акции протеста под названием "Welcome to hell" начались 6 июля накануне саммита двадцатки. Сотрудники правоохранительных органов разгоняли толпу при помощи водометов. Сегодня в рамках саммита прошла встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Разговор происходил за закрытыми дверями и длился больше двух часов.

Публикация от Felix Obschonka (@fobschonka) Июл 7 2017 в 2:05 PDT

Публикация от Susilie (@misssusilie) Июл 7 2017 в 2:05 PDT

Публикация от @zitronenknast Июл 7 2017 в 2:00 PDT

Публикация от 🍒 Brini 🍒 (@bb.photo.art) Июл 7 2017 в 1:53 PDT

Публикация от Bibi.⚓️Geilesleben💎👌🏻Hamburg💪🏻 (@bibii_belle) Июл 7 2017 в 1:46 PDT