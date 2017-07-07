Протестующие в Гамбурге поджигают баррикады и грабят магазины
В Германии продолжаются массовые беспорядки вечером 7 июля в первый день саммита G20 . Протестующие поджигают баррикады и грабят магазины.
Как сообщают СМИ, в центре Гамбурга yа улицах свалены горы мусора, протестующие разворовывают магазины и напиваются украденным алкоголем. "Кто-то вот украл туалетную бумагу", – комментирует происходящее блоггер Илья Варламов. Полицейских поблизости не наблюдается.
Напомним, акции протеста под названием "Welcome to hell" начались 6 июля накануне саммита двадцатки. Сотрудники правоохранительных органов разгоняли толпу при помощи водометов. Сегодня в рамках саммита прошла встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Разговор происходил за закрытыми дверями и длился больше двух часов.