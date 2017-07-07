«Локомотив» хочет приобрести защитника «Зенита» Новосельцева
Футбольный клуб «Локомотив» намерен приобрести защитника петербургского «Зенита» Ивана Новосельцева. Как 7 июля сообщает «Спорт-Экспресс», «железнодорожники» видят в этом игроке усиление своей линии обороны.
Если с Новосельцевым не получится, «Локомотив» также рассматривает вариант Кирилла Набабкина из ЦСКА.
Ранее «Зенит» официально покинул полузащитник Роберт Мак, отданный в годичную аренду в греческий «ПАОК».
Справка:
В летнее трансферное окно «Зенит» уже пополнили защитник Денис Терентьев («Ростов»), полузащитники Кристиан Нобоа («Рубин»), Дмитрий Богаев («Тосно»), Далер Кузяев («Ахмат»), Александр Ерохин («Ростов»), Леандро Паредес («Рома») и нападающий Дмитрий Полоз («Ростов»). Официально покинули «Зенит» защитники Николас Ломбертс (в «Остенде»), Роберт Мак (ПАОК), полузащитник Мигель Данни («Славия»).