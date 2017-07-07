«Локомотив» хочет приобрести защитника «Зенита» Новосельцева

Футбольный клуб «Локомотив» намерен приобрести защитника петербургского «Зенита» Ивана Новосельцева. Как 7 июля сообщает «Спорт-Экспресс», «железнодорожники» видят в этом игроке усиление своей линии обороны.

Если с Новосельцевым не получится, «Локомотив» также рассматривает вариант Кирилла Набабкина из ЦСКА.

Ранее «Зенит» официально покинул полузащитник Роберт Мак, отданный в годичную аренду в греческий «ПАОК».