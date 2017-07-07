Госсекретарь США рассказал о «позитивной химии» между Путиным и Трампом

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время их первой встречи 7 апреля на саммите G20 в Гамбурге возникла «позитивная химия», передает Associated Press.

По словам главы Госдепа, переговоры президентов оказались продуктивными. «Оба лидера, я бы сказал, сошлись очень быстро. Ясно, что между ними сложилась позитивная химия. У них было так много тем для разговора, никто не мог остановиться», — подчеркнул он.