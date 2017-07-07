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07.07.2017 22:19
30 Комментариев

Лицом к лицу с Америкой

Историческая встреча президентов Путина и Трампа продлилась вдвое больше, чем предполагалось во время подготовки: два часа с лишним. Перешло ли количество потраченного времени в качество – выясняла «Фонтанка».
Лицом к лицу с Америкой
Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Первая личная, не телефонная, беседа президентов России и США наконец-то состоялась. Её планировали чуть ли не со дня избрания Дональда Трампа, но тот всё как-то не ехал в Москву, а Владимир Путин не находил времени для перелёта в Вашингтон. Они встретились на нейтральной территории: в Гамбурге, где проходил саммит G20.

На первую личную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа возлагались большие надежды по части улучшения российско-американских отношений. Хотя бы потому, что хуже, как говорили обе стороны, вроде бы некуда. Предстоящие переговоры сравнивали с саммитом 1986 года в Рейкьявике, когда встретились президенты Горбачёв и Рейган.

Пока об этой встрече договаривались, Дональд Трамп успел повидаться с двадцатью шестью другими лидерами. Из них к семерым съездил сам, остальных принял в Белом доме. С премьер-министром Израиля он разговаривал дважды – и у себя дома, и у него в гостях. А с российским президентом удалось только разок поговорить по телефону. Помог очередной саммит «большой двадцатки», хозяйкой которого должна была стать Ангела Меркель: оба лидера таки или иначе собирались в июле лететь в Гамбург. На том и порешили. В конце июня стало известно, что встреча пройдёт не «на ногах», а «на полях» саммита. То есть не мимоходом, а в формате полноценной беседы. Беседовать президенты обещали о «вечном»: об Украине, о Сирии, о санкциях.

«Центральным событием» саммита G20 называла эту встречу российская пресса. И цитировала Твиттер американского президента, где тот поделился, что ждёт разговора с Владимиром Путиным с нетерпением. Вообще-то Трамп выразился не совсем так. «Я с нетерпением жду всех сегодняшних встреч с мировыми лидерами, включая мою встречу с Владимиром Путиным. Есть много чего обсудить», – написал он. Но какая, в конце концов, разница. Для нашего президента, сообщал его пресс-секретарь, Трамп тоже был одним из десятка собеседников в Гамбурге. Перечислялись французский коллега Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, лидеры Турции, Японии, Республики Корея «и другие».

Фон у встречи был не самый удачный: накануне в Варшаве Трамп говорил о «дестабилизирующих действиях» России. Причём как раз в тех местах, которые предполагалось обсудить в Гамбурге. Какие уж тут, казалось бы, переговоры. Эксперты объясняли: это он нарочно, чтоб там, в Штатах, где его подозревают в чрезмерной любви к Путину, дурного не подумали. По словам пресс-секретаря российского президента, незамеченным это не прошло: «Обо всех заявлениях господина Трампа, которые он делал в Польше, других официальных лиц из Вашингтона мы подробно докладывали господину Путину», – сказал Песков.

Утром в пятницу, ещё до официального открытия саммита, Путин и Трамп обменялись первым рукопожатием. «Это рукопожатие смотрел весь мир, – сообщила немецкая Die Welt. – Они осыпали друг друга похвалами». И действительно, видеокадры публиковали ведущие мировые издания.

 

#Путин и #Трамп пожали руки. Видео Bundesregierung

Публикация от Фонтанка.ру (@fontankaru)

Правда, по заголовкам в западных изданиях, точно так же «смотрел весь мир» рукопожатие Трампа и Ангелы Меркель. Ангелы Меркель и Реджепа Тайипа Эрдогана. И другие важные рукопожатия. Этот жест приобрел вдруг большое значение. Какого не было, например, на саммите 2014 года в Брисбене, где Владимир Путин обменивался рукопожатиями с гораздо меньшим числом коллег по G20. Но 2017 год – это вам уже не 2014-й.

В Гамбурге всё спокойно

Саммит G20 открылся утром в пятницу, 7 июля, в Гамбурге. Германия в этом году председательствует в клубе двадцати экономически развитых стран мира.

Самый горячий, причём в прямом смысле, приём лидерам «большой двадцатки» подготовили немецкие «левые». Их акция называлась «Добро пожаловать в ад». Как пишет Die Welt, накануне демонстранты попытались разбить в юго-западной части Гамбурга палаточный городок с организованным питанием и душевыми. Чтобы протестовать с комфортом. Полиция наложила запрет на это обустройство. Демонстранты успели подать в суд и проиграть – и всё это за сутки до саммита.

Потом антиглобалистам было не до душа. Погромы, устроенные ими в фешенебельном районе Гамбурга недалеко от порта, на форумах в Сети сравнивают с «картинами гражданской войны». Люди в масках и в балаклавах с криками «Antikapitalista!» крушили витрины магазинов, бросали в полицейских петарды и бутылки, поджигали автомобили. Пилотов полицейских вертолётов слепили лазером. К пострадавшим можно отнести и страховые компании, которым предстоит возмещать ущерб.

По данным Die Welt, к началу саммита в акциях протеста участвовало порядка 12 тысяч человек. Из них около тысячи были в балаклавах, в масках, в тёмных очках или кутались в шарфы. Как рассказала «Фонтанке» уроженка России Ирина, живущая в Гамбурге, это активисты известного в Германии «Чёрного блока». Остальные демонстранты, по словам девушки, митинговали мирно и законов не нарушали, а только хотели прогнать G20. Полиция опасается, что к субботе в акциях могут принять участие уже около ста тысяч человек.

Изначально на улицах Гамбурга должны были работать 20 тысяч полицейских, но когда демонстранты совсем развоевались, шеф местной полиции признал, что недооценивал масштаб явления. На помощь ганзейскому городу пришло подкрепление из соседних земель. Самым трудным, передаёт жалобы полицейских Die Zeit, было отделить мирные демонстрации от акций насилия. Против буйных полиция применяла водомёты и перцовый газ.

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила глубокое возмущение погромами: «Я уважаю мирных демонстрантов, которые пользуются своим демократическим правом. Но кто проявляет жестокость, тот издевается над демократией», – передал слова канцлера пресс-секретарь правительства ФРГ. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриель заметил, что хорошо понимает критику G20, ему и самому «есть что сказать об этом», но главы демократических государств должны «иметь возможность встречаться», и «мир не станет лучше, если правительства перестанут разговаривать друг с другом», – цитирует Габриеля Passauer Neue Presse.

По данным Die Welt, за время демонстраций пострадали 160 полицейских, несколько из них, сообщает в Твиттере управление полиции, получили пулевые ранения. Арестованы 57 демонстрантов.

– Во второй половине дня в городе уже спокойно, – рассказала Ирина. – Очень много полиции. Мимо всё время проезжает полицейская спецтехника, наверху – полицейские вертолёты. Протесты стихли, только время от времени происходят какие-то стычки людей из «Чёрного блока» с полицией.

Тем временем гамбургский производитель энергетиков выпустил плакаты со спящими Путиным, Трампом и президентом Турции Эрдоганом. Под каждым – надпись: «Человек, проснись!» Как объяснил сам производитель на своём сайте, эти персонажи выбраны из-за отсутствия социальных гарантий в России, несвободы слова в Турции и отказа от борьбы с глобальным потеплением в США.

Одной из целей антиглобалистов было перекрыть дороги к выставочному центру, где должен был проходить саммит, и не пустить туда главных участников. Это не удалось, все прибыли на место спокойно. Приключения начались в пятницу. Из-за демонстрантов первая леди США не могла выйти из гостиницы, чтобы принять участие в обсуждении проблемы изменения климата. Дискуссию пришлось заменить лекциями экспертов в отеле Atlantic на территории центра. Госсекретарю США преградили путь 500 человек в масках, из-за этого сорвалась его послеобеденная встреча с главой германского МИД. Иными словами, левым удалось повлиять на повестку саммита. Но не сорвать его.

«Я в восторге от встречи с вами»

Участники саммита прибыли в Гамбург в четверг, 6 июля. Последним, пишут немецкие газеты, к полуночи, прилетел Владимир Путин. И утром в пятницу гости стягивались в Выставочный центр. С учётом поправок в повестку, внесённых антиглобалистами. Ангела Меркель и Эммануэль Макрон при встрече тепло расцеловались. Президент Путин не опоздал, он пришёл со встречи с главами стран БРИКС. И даже успел коротко переговорить «на ногах» с Ангелой Меркель. Президент Трамп прибыл последним.

Встреча Путина с Трампом была назначена на 17 часов по Москве. Как раз в это время остальные участники G20 должны были обсуждать проблемы глобального потепления. Трампу это дало прекрасную возможность манкировать дискуссией, которую он в грош не ставит. Напомним, что США вышли из Парижского соглашения по климату. Путин же много раз говорил, что экология его даже очень беспокоит. Так что наш президент, можно сказать, принёс ради американского жертву.

И вот долгожданная встреча началась. На первые шаги президентов России и США навстречу друг к другу дали посмотреть журналистам.

– Для меня это честь – быть с вами, – сказал Трамп и протянул руку.

– Я в восторге от встречи с вами, – ответил Путин и руку протянул не сразу.

Это второе рукопожатие, тоже зафиксированное телекамерами, вызвало свежие ассоциации у пользователей соцсетей.

Потом двери закрылись – и президенты продолжили беседу без лишних свидетелей. Во встрече приняли участие, кроме переводчиков, глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Они разговаривали не час, как собирались, а все два.

«У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов, – объявил президент Путин после беседы (цитата по «Интерфаксу»). – Накопилось много вопросов – там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности».

Ещё есть заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что встреча «была конструктивной», передаёт Russia Today. Есть Тиллерсон, который отметил, что стороны быстро нашли общий язык. The New York Times добавляет, что Трамп «надавил на Путина», добавив в повестку разговор о вмешательстве России в американские выборы.

Это всё, что пока известно об итогах долгожданной встречи. Впрочем, встречу в Рейкьявике тоже называли неудачной, говорили, что не договорились стороны ни о чём. Но встреча Горбачёва и Рейгана стала началом конца «холодной войны».

Ирина Тумакова, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (30)
Udel
7 июля 2017 г. 23:55
Зачем встречаться, зачем общаться? Всё ясно-понятно и всем...
Vegetables
7 июля 2017 г. 23:53
TU-TU-TU: Свое покажите и желательно в августе, когда очередной раз по вине воров из Кремля "дефляция" случится. Можете за медвепутов поагитировать на людях, или только с "нашей дачи", кряхтеть сил хватает? ;) Вот там "террористы" в отличие от терпил в метро, почему-то никого не взрывают, хотя есть кого. )))
Schwarzfahne
7 июля 2017 г. 23:50
drakkar6019: пока нет есчо — кочумаем покамест —
IMG_6969боб
TU-TU-TU
7 июля 2017 г. 23:47
iigaza: Не надо застревать в прошлом.
TU-TU-TU
7 июля 2017 г. 23:45
Snaky: А-а-а, влажные либеральные мечты про США. Рейс Москва — Нью-Йорк, Аэрофлотом вам в пощь. Три раза в день кстати сейчас летает.
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