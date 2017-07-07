Лавров на саммите G20 отчитал журналистов

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 в Гамбурге, отвечая на вопросы СМИ после встречи лидеров США и России 7 июля, отчитал журналиста, который, задавая вопрос, начал перебивать коллегу.

«Вы где воспитывались? Человек задал вопрос первым», — сказал Лавров во время ответа на вопрос по Сирии.

В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в начале встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном Лавров спросил американских журналисток из пула Госдепа, кто учил их манерам.