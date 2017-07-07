Еще
21:17 07.07.2017
Пришлите свою новость!
21:15
Лавров на саммите G20 отчитал журналистов
21:03
Суд амнистировал фигурантов дела о гибели главы Total
20:24
«Деловые линии»: Мы не блокировали посылки от политических активистов в Петербург
19:58
Немецкая полиция отменила матч «Зенит» – «Кайзерслаутерн»
19:56
ВТБ потратит на интернет-систему для корпоративных клиентов почти 2 млрд рублей
19:32
Встреча Путина и Трампа длилась более двух часов
19:22
Петербуржец за неделю предупреждал о падающем дереве на Таврической
19:20
Десять тысяч человек задержали гвардейцы Северо-Запада, обеспечивая безопасность Кубка конфедераций
19:19
На севере КАД и на Энгельса мощные пробки из-за ДТП
19:10
Более 260 тысяч россиян лишились права садиться за руль из-за долгов
19:09
«Фонтанка» за 60 секунд — 7 июля
18:50
ФАС одобрила слияние «Техносилы» с «Эльдорадо»
18:44
На улице Оптиков автобус протаранил трамвай
18:37
Встреча Путина и Трампа продолжается больше часа
18:30
Синоптики сообщили о штормовом предупреждении в Москве
18:23
Виталий Милонов от Добрынина-дьявола дошел до Меркель-сатаны
18:18
Игра первого тура «СКА-Хабаровск» — «Зенит» состоится в Хабаровске
18:11
Очевидцы: В Луганске в результате второго взрыва вновь погибли люди
17:57
В штаб Навального в Калининграде пришли с обысками
17:50
В больнице имени Кащенко рассказали, зачем пациентам «доширак»
17:43
«Зенит» сыграет с «красными чертями» на сборах в Австрии
17:41
В Петербурге мехового барона приговорили за незаконный миллиард
17:32
Сотрудники оборонного предприятия в Петербурге отравились в своей столовой
17:27
Суд взыскал с «Юлмарта» 782 млн рублей в пользу «дочки» Сбербанка
17:20
Итоги недели: G20 — о чем договорились Путин, Трамп и Си Цзиньпин
17:19
В грузовике с «разорванной кабиной» под Тосно погиб водитель
17:13
На Таврической дерево упало на машины, перекрыв улицу
17:05
УФСИН обжаловало отказ суда взыскивать миллиард с подрядчика Крестов-2
17:01
КСП сформулировала претензии к комитету по природопользованию
16:56
Полузащитник «Зенита» Роберт Мак официально перешел в «ПАОК»
16:55
Очевидцы сообщили о взрыве в Луганске
16:34
Блогер Руслан Соколовский надеется на освобождение математика Дмитрия Богатова
16:28
В финских лесах пошли первые грибы
16:24
Минюст Чехии пообещал лидеру арт-группы «Война» не выдавать его России
16:16
Владелец разбившегося во Внуково самолета Total подал иск на 514 млн рублей
16:08
С Иванкой Трамп попытался встретиться мужчина с ножом
16:06
Петербургский суд не смог рассмотреть дело пресвитера Кельтской церкви
16:02
Забытый в животе хирургический зажим стал причиной смерти пациента спустя 17 лет
15:57
Нападающий Дриусси отправится в Европу на медосмотр для перехода в «Зенит»
15:57
Трамп похлопал Путина по плечу
15:51
«Аэрофлот» признан лучшей транспортной компанией России
15:37
Замглавы МЭР Подгузов назначен главой «Почты России»
15:30
На фестивале "Нашествие" обнаружили тайник с сотнями бутылок спиртного
15:23
В Белоруссии начали возвращать уплаченный сбор за «тунеядство»
15:16
На 8-й Советской сносят корпуса завода Оуфа
15:08
В Гамбурге противники саммита G20 поджигают машины и блокируют дороги
15:01
Погода не испортит насыщенные выходные в Петербурге
14:46
Медиков петербургской подземки наградили за спасение пассажиров во время теракта
14:41
Пулково установило рекорд во время Кубка конфедераций
14:38
Канделаки: Не забывайте, что «Зенит» продал Халка за 100 млн долларов
14:31
Из-за Морской ассамблеи Благовещенский мост закроют днем для машин
14:22
Уволенная директор 29-й школы проиграла суд Василеостровской администрации
14:09
Пенсионер на Двинской опрокинул пикап на женщину-пешехода
14:04
Куб Навального может оскорбить чувства верующих, считают в Петроградской администрации
13:54
Навальный сумел избежать зеленки, выходя на свободу
13:47
Марадона оскорбил болельщика и его мать в гостинице Неаполя
13:40
Суд поместил под домашний арест националиста Юрия Горского
13:33
Прокуратура требует заблокировать сайты, где учат «скручивать» счётчики
13:25
Летевший с Урала в Крым пассажир напал на стюардессу
13:19
Число жертв взрыва в шахте «Норникеля» выросло до четырех
13:17
Петербурженку с открытой формой туберкулеза пытаются лечить через суд
13:12
Владимира Мединского оставили доктором исторических наук
13:00
Песков назвал Меркель «радушной хозяйкой»
12:50
За испорченную свадьбу на теплоходе, врезавшемся в мост на Фонтанке, ответит капитан
12:50
Brent упала ниже $47 за баррель
12:42
Трамп и Путин обменялись рукопожатиями
12:38
Полицейские искали тысячу иностранцев в пяти номерах хостела на Захарьевской
12:36
Три дольщика ГК «Город» исключены из реестра обманутых
12:31
С блогера Соколовского частично сняли условный срок - за шпионскую ручку
12:19
Маноласа в «Зените» тоже не будет
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
07.07.2017 21:15

Лавров на саммите G20 отчитал журналистов

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 в Гамбурге, отвечая на вопросы СМИ после встречи лидеров США и России 7 июля, отчитал журналиста, который, задавая вопрос, начал перебивать коллегу.

«Вы где воспитывались? Человек задал вопрос первым», — сказал Лавров во время ответа на вопрос по Сирии.

В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в начале встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном Лавров спросил американских журналисток из пула Госдепа, кто учил их манерам.

 

 

Источник: Газета.ру


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ЖК Riverside
07.07.2017 15:01

«Петербургская Недвижимость» и Setl City приглашают на фестиваль джаза

В субботу, 8 июля, в ЖК Riverside на Ушаковской набережной пройдет фестиваль джазовой музыки Riverside Jazz Fountain. На концерте под открытым небом выступят ведущие музыкальные коллективы Северной столицы. Событие приурочено к открытию фонтана на территории квартала высокого класса Riverside.
Салон «Сахар»
07.07.2017 10:00

Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию

Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
ООО «Терминал-Ресурс»
06.07.2017 16:14

«Терминал-Ресурс» приглашает на семейный праздник в Пушкин

Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» приглашает детей и родителей принять участие в семейных «весёлых стартах», эстафете «Папа, мама, я – Образцовая семья» и конкурсе рисунков на асфальте.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Лавров на саммите G20 отчитал журналистов
Суд амнистировал фигурантов дела о гибели главы Total
Десять тысяч человек задержали гвардейцы Северо-Запада, обеспечивая безопасность Кубка конфедераций
В больнице имени Кащенко рассказали, зачем пациентам «доширак»
Блогер Руслан Соколовский надеется на освобождение математика Дмитрия Богатова
Минюст Чехии пообещал лидеру арт-группы «Война» не выдавать его России
Забытый в животе хирургический зажим стал причиной смерти пациента спустя 17 лет
Суд поместил под домашний арест националиста Юрия Горского
Прокуратура требует заблокировать сайты, где учат «скручивать» счётчики
Петербурженку с открытой формой туберкулеза пытаются лечить через суд
Сенатор Лахова: Против России применяется «климатическое оружие»
Истина в ребре
Индульгенция для психиатров — пациенты без права на врачебную тайну
Хулители Юстиниана у параши
Полмиллиона за ужин в Сокосе
Как цены на фрукты, овощи и бензин удивили ЦБ
Даниил Гранин: «Цель у меня - остаться самим собой»
«Казалось, он вечный»
Бюрократия страшнее «тени Медведева»
Ресторанный бизнес Петербурга закоротило в Крыму
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели: G20 — о чем договорились Путин, Трамп и Си Цзиньпин

с сайта партнера фестиваля sup-shop.ru

Всегда на связи с SUP-настроением

Трамп похлопал Путина по плечу

Новости компаний
ЖК Riverside
07.07.2017 15:01
«Петербургская Недвижимость» и Setl City приглашают на фестиваль джаза
В субботу, 8 июля, в ЖК Riverside на Ушаковской набережной пройдет фестиваль джазовой музыки Riverside Jazz Fountain. На концерте под открытым небом выступят ведущие музыкальные коллективы Северной столицы. Событие приурочено к открытию фонтана на территории квартала высокого класса Riverside.
Салон «Сахар»
07.07.2017 10:00
Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию
Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
ООО «Терминал-Ресурс»
06.07.2017 16:14
«Терминал-Ресурс» приглашает на семейный праздник в Пушкин
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» приглашает детей и родителей принять участие в семейных «весёлых стартах», эстафете «Папа, мама, я – Образцовая семья» и конкурсе рисунков на асфальте.
04.07.2017 12:05
Хорошие стоматологи работают в Санкт-Петербурге
Марина Васильевна Трифонова, главный врач отделения эстетической стоматологии Atribeaute Clinique, врач высшей категории стала двукратным победителем всероссийского Чемпионата профессионального мастерства стоматологов в номинации «эстетическая реставрация».
03.07.2017 16:42
Мифы и правда о лечении стволовыми клетками
XXI век называют веком клеточных технологий, но даже врачи относятся к ним по-разному. Одни верят в суперспособности стволовых клеток, другие, наоборот, считают их опасными. Как отличить мифы от реальности, «Доктор Питер» узнал у Натэллы Енукашвили, к.б.н., руководителя научных проектов «Покровского банка стволовых клеток»
center.retailer.ru
26.06.2017 10:30
В ИД RETAILER посчитали актуальный спрос на торговую недвижимость в СЗФО
Розничные и ресторанные сети готовы заключить договора на более чем 600 000 кв.м. в рамках первого петербургского Центра переговоров по торговой недвижимости
Tele2
23.06.2017 16:44
Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg
Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
«Добрый – ЗАбег!»
22.06.2017 15:10
В ЦПКиО прошел «Добрый – ЗАбег!»
В Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове прошло благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!».
Tele2
19.06.2017 15:15
Прием заявок на конкурс социальных предпринимателей при поддержке Tele2 продлен
Tele2 объявляет о продлении сроков приема заявок на III Всероссийский конкурс социальных предпринимателей «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании.
Tele2
15.06.2017 10:45
Tele2 поздравляет Business FM с 10-летием
Компания Tele2 стала партнером празднования 10-летия «Business FM Петербург». Торжественный прием «Ночь в музее» прошел в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.