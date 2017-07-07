До чего докатился стадион
Газон стадиона на Крестовском острове, как и половина журналистов города, ждут возвращения вице-губернатора Игоря Албина из отпуска. Без него никто не готов принять решение о том, демонтировать ли медиа-городок у арены и выкатывать ли поле наружу под солнце и ветер. Ряд экспертов считают, что с этим затянули: если соблюдать технологию, то нормально проветрить поле можно будет только весной.
Нет ничего более постоянного, чем временное. Эта нехитрая идея, похоже, находит отзыв у чиновников. Как ранее сообщала «Фонтанка», изначально в «Оргкомитете-2018» предполагали, что временные конструкции у стадиона на Крестовском (медиа-городок) после Кубка Конфедераций разберут, чтобы снова сложить паззл уже к чемпионату мира по футболу 2018 года. Но потом эти работы не попали в официальную смету, и появилась информация, что компаунд собираются сохранить в нынешнем виде до следующего лета.
Это контрастирует с планами не только агрономов, но и строителей стадиона. Выкатное поле было одной из главных фишек проекта, – наряду с раздвижной крышей. Оно около трех лет находилось за пределами стадиона, и осенью 2016-го поехало не сразу, для чего пришлось даже исправлять неровно положенные рельсовые пути внутри арены. Затем проблем добавила пресловутая вибрация, из-за которой потребовалось установить порядка 700 домкратов. Перед этим поле в конце февраля наконец закатили внутрь. Снег растопили, и сразу поняли, что без реанимационных мероприятий газону не обойтись.
В начале апреля стало очевидно: что-то пошло не так: крыша не открылась в нужные сроки, а увезти поле наружу уже было невозможно — оргкомитет на его месте начал возводить медиа-городок. «Зенит» 22 апреля провел первый матч на новом стадионе, и неудовлетворительное качество газона бросалось в глаза. В итоге клуб сыграл на арене 2 тестовых матча вместо трех, а к Кубку Конфедераций многострадальный газон просто сбрили, постелив рулонный.
По информации «Фонтанки», рабочие совещания касательно будущего выкатного поля проходят регулярно. И сколько бы ни говорил вице-губернатор Игорь Албин, что с августа газоном занимается «Зенит», совещания эти проводит он — когда в городе. Сам чиновник в ходе экономического форума в начале июня комментировал ситуацию уклончиво: «С одной стороны, демонтаж – это деньги, но и эксплуатация требует расходов. Правда, эксплуатация между турнирами существенно дешевле, чем работы по сборке и разборке «времянки». По словам собеседника «Фонтанки», близкого к строительству стадиона, сейчас город и эксплуатанты склоняются к тому, чтобы все же разобрать временные сооружения. В этом заинтересован и «Зенит». Рассматривается вариант, не откладывая в долгий ящик, собрать их недалеко от стадиона. Для этого, правда, необходимо согласование оргкомитета чемпионата мира. Зато такой подход позволит не хранить дорогое оборудование и не волноваться, что через год обнаружится недокомплект. В данном случае все завязано на одного человека, говорят наши источники. Через 10 дней из отпуска должен вернуться Игорь Албин, к тому времени подготовят все расчеты для принятия окончательного решения.
Реальный срок разборки и переноса медиа-городка — месяц. Если отмашку дадут в конце июля, пространство перед ареной расчистят, таким образом, к осени. Правда, это не значит, что на следующий день туда можно будет выкатывать поле. Если бетонную плиту «Трансстроя» внутри чаши выровняли еще в прошлом году, то площадку перед ареной передали «Метрострою» как была. Она была выполнена по старому проекту с большими уклонами и канавами для стока воды.
Подрядчики отказываются откровенничать с прессой. Но по данным "Фонтанки", система перемещения выкатного поля на данный момент может работать только по временной схеме. В частности, до сих пор не запускали систему воздушной подушки, которая в 3 раза снижает нагрузку на катки. Проще говоря, каждая манипуляция с полем идет во внештатном режиме. Конструкция включает в себя своеобразную «юбку» по периметру поля, которая должна плотно прилегать к плите, чтобы воздух не выходил наружу. Если бетон перед стадионом не привести в порядок, нужного прилегания не обеспечить. А зимой без этого никак, — поле, как показала практика, просто может примерзнуть к основе, и при сильном примерзании существует опасность, что придется дожидаться оттепели. Плиту хорошо бы покрыть специальным полимерным слоем — на это уйдет порядка месяца. Если сложить сроки на перезалив бетона, нанесение покрытия и настройку штатного режима работы, получается, что поле поедет уже под снег. Разборка и перенос конструкций оцениваются в сумму от 100 до 200 млн рублей. Вариант, при котором поле останется в чаше, до сих пор рассматривается. В середине июня вице-премьер и глава Оргкомитета-2018 Виталий Мутко говорил, что в этом случае придется менять газон раз в 3-4 месяца.
Поставщик нынешнего покрытия Qeens Grass International от комментариев отказался. Однако ранее называлась цифра в 120 млн рублей за трехкратную укладку рулонного газона — источники «Фонтанки» ее подтвердили. Так что затраты сопоставимы. Не особенно принципиален и вопрос проведения массовых мероприятий на стадионе: сейчас поле можно сдвинуть на 80 метров, не выводя из чаши. Вопрос в сроках и в агрономических соображениях.
Последний домашний матч «Зенит» в первом круге сыграет 3 декабря. Это рубежное для газона время, его состояние будет зависеть от погоды в ноябре. В худшем случае его надо будет пересеять злаком райграс, тем самым создавая новое поле. Если же трава еще будет в приличном состоянии, под снегом ей будет лучше, чем под крышей.
На Крестовском темная чаша стадиона, говорят эксперты, — и это проблема всех современных арен.
«Лондонский «Хайберри» состоял из четырех отдельных трибун, – говорит Дмитрий Лянгузов, главный специалист контроля качества «Русских газонов». – Он просвечивался, проветривался, на нем был лучший газон в Европе. Новый стадион «Арсенала» «Эмирэйтс» (как и арена на Крестовском) чем-то напоминает летающую тарелку, и трава не растет, а газон меняют каждый сезон по несколько раз». В России с ее футбольным графиком и погодой на стадионах даже стационарные газоны подсеивают, раз в 2-3 недели так что игроки бегают по «вечно молодому» полю, то есть по росткам.
«Если оставить газон в чаше, его действительно придется периодически менять, – подтверждает специалист. – Сделать из рулонного газона постоянный можно, но только если есть доступ солнечного света и воздуха».
Само расположение стадиона, говорят знатоки, тоже не благоволит здоровому травяному покрытию.
«Кировский стадион построили фактически на затапливаемой территории, – говорит агроном Владимир Верховых. – Поэтому здесь всегда будет сыро, как следствие – грибковые заболевания. Мятлик луговой (именно он используется сейчас на стадионе) — он потому и луговой, что растет при серьезной инсоляции и радиации. Никогда он не будет себя нормально чувствовать в таком полуподземелье при такой неизбежной влажности».
Николай Кудин, «Фонтанка.ру»