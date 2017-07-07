До чего докатился стадион

Поле стадиона на Крестовском до сих пор не пускают наружу. Эксперты говорят, что время для принятия решения упущено. Если все делать по уму, раньше зимы газон на солнце не поедет.

Газон стадиона на Крестовском острове, как и половина журналистов города, ждут возвращения вице-губернатора Игоря Албина из отпуска. Без него никто не готов принять решение о том, демонтировать ли медиа-городок у арены и выкатывать ли поле наружу под солнце и ветер. Ряд экспертов считают, что с этим затянули: если соблюдать технологию, то нормально проветрить поле можно будет только весной.

Нет ничего более постоянного, чем временное. Эта нехитрая идея, похоже, находит отзыв у чиновников. Как ранее сообщала «Фонтанка», изначально в «Оргкомитете-2018» предполагали, что временные конструкции у стадиона на Крестовском (медиа-городок) после Кубка Конфедераций разберут, чтобы снова сложить паззл уже к чемпионату мира по футболу 2018 года. Но потом эти работы не попали в официальную смету, и появилась информация, что компаунд собираются сохранить в нынешнем виде до следующего лета.

Это контрастирует с планами не только агрономов, но и строителей стадиона. Выкатное поле было одной из главных фишек проекта, – наряду с раздвижной крышей. Оно около трех лет находилось за пределами стадиона, и осенью 2016-го поехало не сразу, для чего пришлось даже исправлять неровно положенные рельсовые пути внутри арены. Затем проблем добавила пресловутая вибрация, из-за которой потребовалось установить порядка 700 домкратов. Перед этим поле в конце февраля наконец закатили внутрь. Снег растопили, и сразу поняли, что без реанимационных мероприятий газону не обойтись.

В начале апреля стало очевидно: что-то пошло не так: крыша не открылась в нужные сроки, а увезти поле наружу уже было невозможно — оргкомитет на его месте начал возводить медиа-городок. «Зенит» 22 апреля провел первый матч на новом стадионе, и неудовлетворительное качество газона бросалось в глаза. В итоге клуб сыграл на арене 2 тестовых матча вместо трех, а к Кубку Конфедераций многострадальный газон просто сбрили, постелив рулонный.

По информации «Фонтанки», рабочие совещания касательно будущего выкатного поля проходят регулярно. И сколько бы ни говорил вице-губернатор Игорь Албин, что с августа газоном занимается «Зенит», совещания эти проводит он — когда в городе. Сам чиновник в ходе экономического форума в начале июня комментировал ситуацию уклончиво: «С одной стороны, демонтаж – это деньги, но и эксплуатация требует расходов. Правда, эксплуатация между турнирами существенно дешевле, чем работы по сборке и разборке «времянки». По словам собеседника «Фонтанки», близкого к строительству стадиона, сейчас город и эксплуатанты склоняются к тому, чтобы все же разобрать временные сооружения. В этом заинтересован и «Зенит». Рассматривается вариант, не откладывая в долгий ящик, собрать их недалеко от стадиона. Для этого, правда, необходимо согласование оргкомитета чемпионата мира. Зато такой подход позволит не хранить дорогое оборудование и не волноваться, что через год обнаружится недокомплект. В данном случае все завязано на одного человека, говорят наши источники. Через 10 дней из отпуска должен вернуться Игорь Албин, к тому времени подготовят все расчеты для принятия окончательного решения.

Реальный срок разборки и переноса медиа-городка — месяц. Если отмашку дадут в конце июля, пространство перед ареной расчистят, таким образом, к осени. Правда, это не значит, что на следующий день туда можно будет выкатывать поле. Если бетонную плиту «Трансстроя» внутри чаши выровняли еще в прошлом году, то площадку перед ареной передали «Метрострою» как была. Она была выполнена по старому проекту с большими уклонами и канавами для стока воды.

Подрядчики отказываются откровенничать с прессой. Но по данным "Фонтанки", система перемещения выкатного поля на данный момент может работать только по временной схеме. В частности, до сих пор не запускали систему воздушной подушки, которая в 3 раза снижает нагрузку на катки. Проще говоря, каждая манипуляция с полем идет во внештатном режиме. Конструкция включает в себя своеобразную «юбку» по периметру поля, которая должна плотно прилегать к плите, чтобы воздух не выходил наружу. Если бетон перед стадионом не привести в порядок, нужного прилегания не обеспечить. А зимой без этого никак, — поле, как показала практика, просто может примерзнуть к основе, и при сильном примерзании существует опасность, что придется дожидаться оттепели. Плиту хорошо бы покрыть специальным полимерным слоем — на это уйдет порядка месяца. Если сложить сроки на перезалив бетона, нанесение покрытия и настройку штатного режима работы, получается, что поле поедет уже под снег. Разборка и перенос конструкций оцениваются в сумму от 100 до 200 млн рублей. Вариант, при котором поле останется в чаше, до сих пор рассматривается. В середине июня вице-премьер и глава Оргкомитета-2018 Виталий Мутко говорил, что в этом случае придется менять газон раз в 3-4 месяца.

Поставщик нынешнего покрытия Qeens Grass International от комментариев отказался. Однако ранее называлась цифра в 120 млн рублей за трехкратную укладку рулонного газона — источники «Фонтанки» ее подтвердили. Так что затраты сопоставимы. Не особенно принципиален и вопрос проведения массовых мероприятий на стадионе: сейчас поле можно сдвинуть на 80 метров, не выводя из чаши. Вопрос в сроках и в агрономических соображениях.

Последний домашний матч «Зенит» в первом круге сыграет 3 декабря. Это рубежное для газона время, его состояние будет зависеть от погоды в ноябре. В худшем случае его надо будет пересеять злаком райграс, тем самым создавая новое поле. Если же трава еще будет в приличном состоянии, под снегом ей будет лучше, чем под крышей.

На Крестовском темная чаша стадиона, говорят эксперты, — и это проблема всех современных арен.

«Лондонский «Хайберри» состоял из четырех отдельных трибун, – говорит Дмитрий Лянгузов, главный специалист контроля качества «Русских газонов». – Он просвечивался, проветривался, на нем был лучший газон в Европе. Новый стадион «Арсенала» «Эмирэйтс» (как и арена на Крестовском) чем-то напоминает летающую тарелку, и трава не растет, а газон меняют каждый сезон по несколько раз». В России с ее футбольным графиком и погодой на стадионах даже стационарные газоны подсеивают, раз в 2-3 недели так что игроки бегают по «вечно молодому» полю, то есть по росткам.

«Если оставить газон в чаше, его действительно придется периодически менять, – подтверждает специалист. – Сделать из рулонного газона постоянный можно, но только если есть доступ солнечного света и воздуха».

Само расположение стадиона, говорят знатоки, тоже не благоволит здоровому травяному покрытию.

«Кировский стадион построили фактически на затапливаемой территории, – говорит агроном Владимир Верховых. – Поэтому здесь всегда будет сыро, как следствие – грибковые заболевания. Мятлик луговой (именно он используется сейчас на стадионе) — он потому и луговой, что растет при серьезной инсоляции и радиации. Никогда он не будет себя нормально чувствовать в таком полуподземелье при такой неизбежной влажности».

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»