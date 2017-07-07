Немецкая полиция отменила матч «Зенит» – «Кайзерслаутерн»

Отменен заключительный товарищеский матч «Зенита» против немецкого «Кайзерслаутерна», который должен был пройти в субботу, 8 июля, в рамках тренировочных сборов.

Как уточняет пресс-служба «Зенита», встреча отменена в связи с решением немецкой полиции. Решение обусловлено мерами безопасности на стадионе. Вместо этого «Зенит» сыграет двусторонний матч в австрийском Кицбюэле. А уже вечером 8 июля сине-бело-голубые планируют вернуться в Петербург.

Напомним, первые два товарищеских матча "Зенита" на летних сборах завершились поражениями – с софийским ЦСКА (1:2) и «Лудогорецем» (0:1). Одержать первую победу с петербургским клубом Роберто Манчини удалось лишь с третьего раза – со счетом 2:1 была обыграна «Аустрия».