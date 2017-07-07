ВТБ потратит на интернет-систему для корпоративных клиентов почти 2 млрд рублей

ПАО «Банк ВТБ» объявило конкурс на разработку и модификацию платформы дистанционного обслуживания корпоративных клиентов нового поколения (ДБО 2.0). Как следует из информации, размещенной 7 июля на сайте госзакупок, на это кредитная организация готова потратить 1,79 млрд рублей.

Конкурс пройдет в форме открытого запроса предложений. Заявки будут приниматься до 28 июля. Характеристики ИТ-решения, которое рассчитывает получить ВТБ, не раскрываются. Но в рамках тестового задания претендентам на заказ придется разработать платформу дистанционного банковского обслуживания, включающую аутентификацию клиента, вход на страничку пользователя, получение и просмотр выписки, а также выгрузку ее во внешние системы.

Она должна поддерживать браузеры Microsoft Edge, Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox, Apple Safari и Google Chrome. Предполагается, что аутентификация пользователей будет осуществляться по ключу пользователя и паролю.

Другие российские банки также не скупятся на развитие своих IТ-систем. К примеру, общие затраты Сбербанка на автоматизацию банковских работ в первом квартале 2017 года составили 20,8 млрд рублей. При этом за весь прошлый год кредитная организация потратила на эти цели 89,3 млрд рублей.