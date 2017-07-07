Встреча Путина и Трампа длилась более двух часов

В Гамбурге 7 июля завершилась первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая продлилась 2 часа 15 минут, сообщает «Интерфакс». РИА новости отмечает, что встреча Путина и Трампа продлилась 2 часа 20 минут. Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США сообщил, что переговоры длились около 2,5 часов.

Встреча проходила за закрытыми дверями. В течение шести минут перед началом переговоров оба лидера в присутствии глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона, а также переводчиков обменялись несколькими репликами. Так, Трамп заявил, что для него большая честь встретиться с российским коллегой. Американский президент выразил надежду на позитивный результат встречи. Путин в свою очередь сказал, что рад познакомиться с Трампом лично и также выразил надежду, что встреча принесет положительные результаты.

Отвечать на вопросы журналистов перед началом встречи лидеры стран не стали.

После этого журналистов попросили удалиться, и встреча продолжилась уже без прессы.