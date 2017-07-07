Петербуржец за неделю предупреждал о падающем дереве на Таврической

Аварийное состояние дерева, которое 7 июля упало на припаркованные на Таврической улице машины, житель Петербурга заметил еще в конце прошлого месяца. Районная администрация лишь огородила его маркерной лентой.

Как сообщил «Фонтанке» читатель, сообщение о том, что дерево вот-вот упадет, он оставил на портале «Наш Санкт-Петербург» 28 июня.

«Реальная угроза обрушения. Тополь огромный. Располагается на территории детского сада», – написал горожанин. Его заявку приняли, но единственное, что успели предпринять в администрации — обнести тополь лентой и повесить листок с надписью «Опасная зона».

Дерево, как сообщал «Водитель Петербурга», упало на три машины, оборвало провода и чуть не придавило прохожего. Кроме того, из гнезда выпал вороненок, которого подобрала проходившая мимо девушка.