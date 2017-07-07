Десять тысяч человек задержали гвардейцы Северо-Запада, обеспечивая безопасность Кубка конфедераций

За административные правонарушения и различные преступления во время подготовки и матчей Кубка конфедераций в Петербурге сотрудники Росгвардии задержали около 10 тысяч человек. Больше всего в ходе операции по изъятию из оборота нелегального оружия.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного округа войск национальной гвардии 7 июля, примерно 9,5 тысяч петербуржцев и гостей региона были задержаны из-за различных административных правонарушений в период с 26 мая по 2 июля. 353 человека заподозрили в проступках, регулирует которые Уголовный кодекс. «Арсенал» гвардейцев пополнился на 241 единицу оружия, которое носили с собой без разрешения жители округа.

В дни матчей в городе дежурили 15,5 тысяч гвардейцев, более пятисот из них были отмечены наградами от руководства.

Напомним, Кубок конфедераций прошел в России с 17 июня по 2 июля, в Северной столице прошли четыре матча, в том числе открытие и финальная игра.